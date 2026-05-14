Pronostico Athletic Bilbao-Celta Vigo: analisi, formazioni, guida tv e scommesse 37° giornata Liga del 17-05-2026

Pronostico Athletic Bilbao-Celta 17 maggio 2026
Pronostici Liga
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14 Maggio 2026

Il Barcellona ha già vinto il titolo in Spagna dopo il successo nel Clasico con Real, e da allora si è giocato anche un turno infrasettimanale. Questo weekend si torna in campo con la 37° giornata di Liga, e ci concentriamo sul Pronostico Athletic Bilbao-Celta 17 maggio 2026.

Pronostico Athletic Bilbao-Celta 17 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Athletic Bilbao-Celta Vigo match della 37° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Entrambe le squadre devono riscattare le sconfitte nel turno infrasettimanale, in particolare l’Athletic Bilbao che ha perso 0-2 contro un Espanyol fuori forma e ora le speranze di qualificazione europea sono appese ad un filo con la squadra di Ernesto Valverde ora dietro 4 punti al Getafe settimo in classifica.

Il Celta Vigo ha sprecato un doppio vantaggio martedì, e alla fine ha perso 2-3 contro il Celta Vigo, anche se rimane ancora al 6° posto, in corsa per la qualificazione alle coppe europee per la seconda stagione consecutiva. Il Celta ha vinto la gara d’andata di dicembre per 2-0  anche se i baschi hanno sempre vinto negli ultimi 3 precedenti sul proprio campo contro il Celta.

Pronostico Athletic Bilbao-Celta 17 maggio 2026

Pronostico Athletic Bilbao-Celta 17 maggio 2026

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Celta Vigo

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Iñaki Williams, Berenguer, Robert Navarro; Guruzeta.

Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Ilaix Moriba, Sotelo, Mingueza; Hugo Álvarez, Pablo Durán; Borja Iglesias.

Guida TV Calcio: dove vedere Athletic Bilbao-Celta Vigo?

Il match, valido per la 37ª giornata de La Liga andrà in onda domenica 17 maggio 2026 alle ore 19:00 su DAZN.

Migliori quote per Athletic Bilbao-Celta Vigo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Athletic Bilbao-Celta Vigo
17/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.554.256.00
1.534.005.75
1.554.205.80
1.554.256.00
1.554.155.50

Le nostre scommesse su Athletic Bilbao-Celta Vigo

Ci aspettiamo un match bloccato al via, vista la posta in palio molto alta, e visti anche i recenti rendimenti nei primi tempi. Sette degli ultimi 8 gol dell’Athletic sono arrivati dopo l’intervallo mentre il Celta non ha segnato prima dell’intervallo nelle ultime sei partite di campionato in trasferta. Anche nel 2-0 dell’andata entrambi i gol del Celta arrivarono nel secondo tempo, dopo essere andati sullo 0-0 all’intervallo.

PRONOSTICO: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (19-11, +5.60)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅
Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅
Getafe-Rayo Vallecano: GOL NO @1.65✅
Barcellona-Real Madrid: OVER 1.5 1°TEMPO @1.90✅

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