Il Getafe riceve il Rayo Vallecano al Coliseum Alfonso Pérez domenica 3 maggio 2026 alle ore 16:15, in un match valido per la 34ª giornata della Liga spagnola. Pronostico Getafe-Vallecano 3 maggio 2026.
Pronostico Getafe-Vallecano 3 maggio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Getafe-Rayo Vallecano match della 34° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Getafe occupa attualmente la 7ª posizione in classifica e ha mostrato una grande solidità difensiva, vincendo tre delle ultime quattro sfide di campionato e quando ha vinto non ha concesso nemmeno una rete agli avversari.
Rayo Vallecano si trova all’11° posto e in settimana è stato anche impegnato in Europa. Il Rayo sta attraversando un periodo di stallo, con una sola vittoria nelle ultime uscite e una cronica difficoltà realizzativa.
Probabili Formazioni Getafe-Rayo Vallecano
Getafe (3-4-1-2): Letáček; Duarte, Dakonam, Rico; Iglesias, Arambarri, Milla, Sancris; Pérez; Šeško, Mayoral.
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Valentin, López; Palazón, Díaz, García; Camello.
Guida TV Calcio: dove vedere Getafe-Rayo Vallecano?
Squadre in campo dal Coliseum Alfonso Pérez domenica 3 maggio 2026, con fischio di inizio alle ore 16:15 e diretta tv e streaming su DAZN.
Migliori quote per Getafe-Rayo Vallecano
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Getafe-Rayo Vallecano
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01/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.00
|3.25
|4.00
|2.00
|3.30
|3.90
|2.00
|3.20
|4.00
|2.00
|3.25
|4.00
|2.00
|3.25
|3.85
Le nostre scommesse su Getafe-Rayo Vallecano
La sfida si preannuncia equilibrata, con i precedenti recenti spesso terminati in pareggio. Su 25 incontri disputati, il Rayo Vallecano conduce con 13 vittorie contro le 5 del Getafe; 7 i pareggi. Nello scontro dell’andata è finita 1-1, ma questa volta puntiamo su un match senza entrambe le squadre a segno, per quelle che sono anche le due migliori squadre da Under 2.5 gol totali del campionato di calcio spagnolo.
PRONOSTICO: GOL NO @1.65
Risultati Scommesse La Liga 2025-2026
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (17-11, +4.05)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅
Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.