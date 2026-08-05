Il campionato dei campioni del mondo della Spagna è uno dei primi ad iniziare in Europa. La Liga 2026/27 scatta nel weekend del 15 agosto con il Barcellona di Flick a difendere il titolo e il Real Madrid primo avversario, con Jose Mourinho in panchina. Vediamo tutto quello che c’è da sapere con Anteprima Liga 26-27.

Anteprima Liga 26-27: le big del campionato spagnolo

Ecco la guida completa tra calendario, big match, colpi di mercato e rose delle grandi del campionato di calcio spagnolo, La Liga 2026-2027 che sarà il primo grande campionato europeo ad iniziare. Ovviamente i riflettori sono puntati sulle big Barcellona e Real Madrid.

Il Barcellona riparte da campione di Spagna in carica, a caccia del terzo titolo consecutivo dell’era Flick, e da colonna della Spagna campione del mondo: Yamal, Cubarsí (premiato come miglior giovane del torneo), Pedri e Ferran Torres, l’uomo del gol iridato al 106′ della finale con l’Argentina. Il mercato ha portato due esterni di gamba dalla Premier e dalla Bundesliga: Anthony Gordon dal Newcastle e Karim Adeyemi, arrivato dal Borussia Dortmund per 22 milioni con contratto fino al 2031 e già allievo di Flick in nazionale tedesca. In attacco è cambiato tutto: salutati Lewandowski e Rashford, il tecnico ha ammesso che il reparto va completato. Il sogno dichiarato è Julian Alvarez, che dal ritiro mondiale ha chiesto la cessione all’Atletico indicando proprio il Camp Nou come destinazione.

La vera rivoluzione è al Bernabéu. Dopo una stagione fallimentare chiusa senza trofei di primo piano, Florentino Perez ha chiamato l’uomo delle missioni impossibili: José Mourinho, di ritorno al Real Madrid per restaurare un impero e restituire un’identità a una rosa che resta stellare, a partire da Mbappé, atteso al riscatto dopo un Mondiale chiuso da fantasma nella semifinale persa proprio con la Spagna. Dal mercato le priorità dello Special One sono qualità ed esperienza, con Bernardo Silva prelevato dal Manchester City, Dumfries strappato all’Inter campione d’Italia, Cucurella pagato a peso d’oro al Chelsea e il colpo a parametro zero Konaté dal Liverpool, blindato fino al 2030 dopo aver respinto le sirene saudite e la concorrenza italiana. Il capolavoro tentato è però a centrocampo: il Real ha ottime possibilità di arrivare a Rodri, il Pallone d’Oro in rotta col City del dopo-Guardiola, e Mourinho coltiva anche la pista McTominay.

Completa i big-three della Spagna l’Atletico Madrid son tutti i riflettori su un solo argomento per i Colchoneros: Julian Alvarez. Il Ragno ha chiesto la cessione, il Barcellona lo aspetta, il Real ha già visto respinta un’offerta da 150 milioni e il presidente Cerezo continua a ripetere che l’argentino non si muove. Diego Simeone ha comunque una squadra fortissima e profondamente mondiale, visto che i colchoneros erano il club più rappresentato nella finale di New York con nove giocatori tra argentini e spagnoli: il mercato ha portato il faro danese Hjulmand dallo Sporting per circa 40 milioni, che si aggiunge ai colpi di gennaio Lookman, Mendoza e Obed Vargas. Alle spalle delle tre grandi, l’Athletic dei fratelli Williams (con Nico decisivo anche in finale mondiale), il Villarreal e il Betis si candidano al ruolo di guastafeste per la zona Champions.

Il calendario di Liga, si inizia dal 15 agosto

La stagione si aprirà nel weekend di Ferragosto e si chiuderà il 30 maggio 2027, con 380 partite in 38 giornate. C’è però un’anomalia tutta mondiale: le gare d’esordio di Barcellona (contro l’Athletic), Real Madrid (con la Real Sociedad), Atletico (col Malaga) e Valencia (col Betis) slitteranno a un turno infrasettimanale tra il 25 e il 27 agosto, perché quei club avevano giocatori impegnati fino alle semifinali e alla finale del Mondiale.

Le date da cerchiare in rosso sono presto dette: il derby di Madrid arriva subito, il 20 settembre al Riyadh Air Metropolitano con ritorno al Bernabéu il 4 aprile, mentre il primo Clásico è in programma il 25 ottobre al Camp Nou, alla decima giornata, con il ritorno fissato al Bernabéu il 9 maggio, alla 35ª: se la corsa al titolo sarà quella che tutti immaginano, potrebbe essere la partita scudetto. Completano il quadro le tre promosse, con i ritorni nobili di Malaga e Deportivo La Coruña insieme al Racing Santander, e una chiusura romantica: l’ultima giornata il Depor farà visita al Real al Bernabéu.

Quote Antepost La Liga 2026-2027

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2026-2027 dove riparte il testa a testa tra Barcellona @1.80 e Real Madrid @2.10, con l’Atletico Madrid @15 lontano, ma pronto ad inserirsi, poi il salto è netto col Betis @51 seduto da Villarreal e Athletic Bilbao entrambe @67. Con la Real Sociedad @101 si sale in tripla cifra.

Coppa del Re: non cambiano le forze in campo

Molto simili anche le quote per la Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola che vede il Barcellona @3 favorito sul Real Madrid @3.50, ma qui l’Atletico Madrid @6 e le altre, come Real Sociedad @13 e Betis @17, più vicine al duo di testa.

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