Domenica sera al Camp Nou si gioca un Clasico spagnolo che può valere il titolo, col Barcellona che in caso di vittoria in questa 35° giornata di Liga si aggiudicherebbe il titolo mentre il Real Madrid è costretto a vincere a tutti i costi. Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026.
Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Real Madrid match della 35° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.
Il Barcellona è imbattuto da 12 partite in campionato e con una vittoria andrebbe a +5 dal Real a tre giornate dalla fine, ipotecando il titolo. Di recente 5 vittorie nelle ultime 5 partite per i Blaugrana. L’ultimo risultato è un netto 3-0 in trasferta contro il Betis Siviglia.
Il Real Madrid è obbligato a vincere per sperare ancora. I Blancos hanno il miglior attacco del torneo (84 gol segnati) ma hanno subito gol in tutte le ultime 4 trasferte. Un Real che ha vinto le ultime 4 gare di campionato, inclusa l’ultima per 4-1 contro l’Osasuna al Bernabéu, mantenendo il fiato sul collo dei catalani.
Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid
Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo.
Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler; Rodrygo, Mbappé.
Guida TV Calcio: dove vedere Barcellona-Real Madrid
Il match si giocherà al Spotify Camp Nou alle ore 21:00 con diretta esclusiva su DAZN e telecronaca affidata alla coppia Pardo-Guidolin
Migliori quote per Barcellona-Real Madrid
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Barcellona-Real Madrid
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07/05/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.75
|4.25
|3.75
|1.80
|4.20
|3.75
|1.80
|4.20
|3.80
|1.75
|4.25
|3.75
|1.80
|4.10
|3.85
Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid
Il Barcellona ha vinto l’ultimo confronto diretto col Real, la finale di Supercoppa spagnola giocata su campo neutro, e vinta 3-2 grazie ad una rete di Raphina al 73° minuto, dopo un primo tempo spettacolare chiuso sul 2-2. All’andata in campionato successo per 2-1 del Real in casa e anche in quel caso tutte e tre le reti si verificarono prima dell’intervallo.
PRONOSTICO: OVER 1.5 PRIMO TEMPO @1.90
Risultati Scommesse La Liga 2025-2026
Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (18-11, +4.70)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅
Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅
Getafe-Rayo Vallecano: GOL NO @1.65✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.