Domenica sera al Camp Nou si gioca un Clasico spagnolo che può valere il titolo, col Barcellona che in caso di vittoria in questa 35° giornata di Liga si aggiudicherebbe il titolo mentre il Real Madrid è costretto a vincere a tutti i costi. Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Real Madrid match della 35° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Barcellona è imbattuto da 12 partite in campionato e con una vittoria andrebbe a +5 dal Real a tre giornate dalla fine, ipotecando il titolo. Di recente 5 vittorie nelle ultime 5 partite per i Blaugrana. L’ultimo risultato è un netto 3-0 in trasferta contro il Betis Siviglia.

Il Real Madrid è obbligato a vincere per sperare ancora. I Blancos hanno il miglior attacco del torneo (84 gol segnati) ma hanno subito gol in tutte le ultime 4 trasferte. Un Real che ha vinto le ultime 4 gare di campionato, inclusa l’ultima per 4-1 contro l’Osasuna al Bernabéu, mantenendo il fiato sul collo dei catalani.

Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler; Rodrygo, Mbappé.

Guida TV Calcio: dove vedere Barcellona-Real Madrid

Il match si giocherà al Spotify Camp Nou alle ore 21:00 con diretta esclusiva su DAZN e telecronaca affidata alla coppia Pardo-Guidolin

Migliori quote per Barcellona-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid

Il Barcellona ha vinto l’ultimo confronto diretto col Real, la finale di Supercoppa spagnola giocata su campo neutro, e vinta 3-2 grazie ad una rete di Raphina al 73° minuto, dopo un primo tempo spettacolare chiuso sul 2-2. All’andata in campionato successo per 2-1 del Real in casa e anche in quel caso tutte e tre le reti si verificarono prima dell’intervallo.

PRONOSTICO: OVER 1.5 PRIMO TEMPO @1.90

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (18-11, +4.70)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅

Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌

Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅

Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅

Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅

Getafe-Rayo Vallecano: GOL NO @1.65✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.