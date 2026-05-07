Pronostico Barcellona-Real Madrid: il Clasico della 35° giornata di Liga che può valere il titolo in Spagna il 10-05-2026

Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026
Pronostici Liga
Avatar
di
7 Maggio 2026

Domenica sera al Camp Nou si gioca un Clasico spagnolo che può valere il titolo, col Barcellona che in caso di vittoria in questa 35° giornata di Liga si aggiudicherebbe il titolo mentre il Real Madrid è costretto a vincere a tutti i costi. Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Real Madrid match della 35° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Il Barcellona è imbattuto da 12 partite in campionato e con una vittoria andrebbe a +5 dal Real a tre giornate dalla fine, ipotecando il titolo. Di recente 5 vittorie nelle ultime 5 partite per i Blaugrana. L’ultimo risultato è un netto 3-0 in trasferta contro il Betis Siviglia.

Il Real Madrid è obbligato a vincere per sperare ancora. I Blancos hanno il miglior attacco del torneo (84 gol segnati) ma hanno subito gol in tutte le ultime 4 trasferte. Un Real che ha vinto le ultime 4 gare di campionato, inclusa l’ultima per 4-1 contro l’Osasuna al Bernabéu, mantenendo il fiato sul collo dei catalani.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026

Pronostico Barcellona-Real Madrid 10 maggio 2026

Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong, Gavi; Lamine Yamal, Lewandowski, Dani Olmo.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler; Rodrygo, Mbappé.

Guida TV Calcio: dove vedere Barcellona-Real Madrid

Il match si giocherà al Spotify Camp Nou alle ore 21:00 con diretta esclusiva su DAZN e telecronaca affidata alla coppia Pardo-Guidolin

Migliori quote per Barcellona-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Barcellona-Real Madrid
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.754.253.75
1.804.203.75
1.804.203.80
1.754.253.75
1.804.103.85

Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid

Il Barcellona ha vinto l’ultimo confronto diretto col Real, la finale di Supercoppa spagnola giocata su campo neutro, e vinta 3-2 grazie ad una rete di Raphina al 73° minuto, dopo un primo tempo spettacolare chiuso sul 2-2. All’andata in campionato successo per 2-1 del Real in casa e anche in quel caso tutte e tre le reti si verificarono prima dell’intervallo. 

PRONOSTICO: OVER 1.5 PRIMO TEMPO @1.90

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (18-11, +4.70)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅
Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌
Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.75✅
Getafe-Rayo Vallecano: GOL NO @1.65✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Getafe-Rayo Vallecano: analisi, quote e scommesse 34° giornata Liga del 03-05-2026
Pronostici Liga
Pronostico Getafe-Rayo Vallecano: analisi, quote e scommesse 34° giornata Liga del 03-05-2026
30 Aprile 2026
Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: analisi, quote e scommesse 32° giornata Liga del 25-04-2026
Pronostici Liga
Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: analisi, quote e scommesse 32° giornata Liga del 25-04-2026
23 Aprile 2026
Pronostico Real Sociedad-Alaves: analisi, quote e scommesse sulla 31° giornata di Liga spagnola del 11-04-2026
Pronostici Liga
Pronostico Real Sociedad-Alaves: analisi, quote e scommesse sulla 31° giornata di Liga spagnola del 11-04-2026
9 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.