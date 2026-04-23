Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao: analisi, quote e scommesse 32° giornata Liga del 25-04-2026

Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao 25 aprile 2026
Pronostici Liga
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23 Aprile 2026

Dopo la pausa con la Coppa del Re, e il turno infrasettimanale del campionato iberico, si torna a giocare anche in Spagna con la 32° di Liga che non si ferma mai in questi giorni, e per questo weekend abbiamo scelto il Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao 25 aprile 2026.

Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atletico Madrid-Athletic Bilbao match della 32° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

Continua il pessimo momento dell’Atletico Madrid che tra tutte le competizioni conta 1 vittoria e ben 6 sconfitte (3 delle quali in campionato) nelle ultime 7 partite, compresa la sconfitta ai rigori nella finale di Coppa del Re, ma almeno con quell’unica vittoria sono riusciti ad eliminare i rivali del Barcellona avanzando in Champions. I Colchoneros devono rimettersi in moto anche in campionato dove attualmente sono al 4° posto con 57 punti, superato in top-3 anche dal Villarreal.

L’Athetic Bilbao è a centro classifica con 41 punti, 9° posto, ma la motivazione non mancherà ai bassi che vedono la zona europea distante solo 3 punti, anche se dopo 2 sconfitte l’Athletic è tornata al successo nell’ultimo turno di Liga con l’1-0 di misura sull’Osasuna.

Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao 25 aprile 2026

Pronostico Atletico Madrid-Athletic Bilbao 25 aprile 2026

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Atletico Madrid 4-4-2 Musso; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Lookman; Alvarez, Griezmann. All. Simeone.
Athletic Bilbao 4-2-3-1 Simon; Lekue, Laporte, Vivian, Boiro; Rego, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta. All. Valverde.

Guida TV Calcio: dove vedere Atletico Madrid-Athletic Bilbao?

La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, accessibile tramite Smart TV, tablet, smartphone e PC.

Migliori quote per Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Atletico Madrid-Athletic Bilbao
26/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.603.25
2.053.503.50
2.053.753.30
2.053.603.25
2.003.753.25

Le nostre scommesse su Atletico Madrid-Athletic Bilbao

Emergenza in difesa per il “Cholo”. Nahuel Molina è fuori per un infortunio al polpaccio, mentre José Giménez e Clement Lenglet sono in dubbio per problemi muscolari. A centrocampo mancherà Pablo Barrios (coscia) mentre in attacco, Ademola Lookman è stato recuperato in extremis e dovrebbe partire titolare. Valverde deve fare i conti con l’assenza di Andoni Gorosabel (infortunio alla coscia) e il fastidio fisico di Nico Serrano. In difesa, Dani Vivian è in dubbio ma dovrebbe stringere i denti per affiancare Laporte. All’andata 1-0 dei baschi, 3° 1-0 consecutivo tra queste due formazioni ma questa volta puntiamo su entrambe le squadre a segno.

PRONOSTICO: GOL SI @1.75

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (16-11, +3.30)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅
Real Sociedad-Alaves: 1 @1.75❌

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