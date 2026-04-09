Pronostico Real Sociedad-Alaves: analisi, quote e scommesse sulla 31° giornata di Liga spagnola del 11-04-2026

Pronostico Real Sociedad-Alaves 11 aprile 2026
Pronostici Liga
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9 Aprile 2026

Fine settimana con la 31° giornata della Liga spagnola al via già da venerdì con l’anticipo Real Madrid-Girona, ma noi ci concentriamo su un altro Real per la nostra scommessa sul campionato spagnolo, il Sociedad che ospita l’Alaves sabato pomeriggio a San Sebastian. Pronostico Real Sociedad-Alaves 11 aprile 2026.

Pronostico Real Sociedad-Alaves 11 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Sociedad-Alaves  match della 31° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato cadetto.

La Real Sociedad occupa attualmente il 7° posto in classifica e cerca punti pesanti per l’Europa. Emergenza in difesa per l’allenatore Francisco. Oltre allo squalificato Jon Martín, mancheranno per infortunio Álvaro Odriozola, Igor Zubeldia e Yangel Herrera. Buone notizie invece per Duje Caleta-Car, che ha recuperato. A centrocampo mancherà anche Jon Gorrotxategi per affaticamento all’adduttore.

L’Alavés è 15° e lotta per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Il tecnico Coudet dovrà rinunciare a Facundo Garcés (squalificato) e Carlos Protesoni (infortunato). Resta in dubbio la presenza di Denis Suárez, la cui disponibilità verrà valutata poco prima del match.

Pronostico Real Sociedad-Alaves 11 aprile 2026

Pronostico Real Sociedad-Alaves 11 aprile 2026

Probabili Formazioni Real Sociedad-Alaves

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Elustondo, Caleta-Car, Sergio Gómez; Soler, Turrientes; Guedes, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal.

ALAVÉS (5-3-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Parada, Pérez, Enríquez; Guridi, Blanco, Ibáñez; Martínez, Boyé.

Guida TV Calcio: dove vedere Real Sociedad-Alaves?

La partita Real Sociedad-Alavés, in programma sabato 11 aprile 2026 alle ore 14:00, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Real Sociedad-Alaves

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Real Sociedad-Alaves
11/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.753.754.75
1.733.604.75
1.733.704.70
1.753.754.75
1.733.654.80

Le nostre scommesse su Real Sociedad-Alaves

La Real Sociedad in stagione ha perso 0-1 all’andata in trasferta, ma a febbraio è tornata sul campo dell’Alaves per la Coppa del Re, e in quell’occasione i bassi vinsero 3-2. Fattore campo, a San Sebastian la squadra di casa va molto bene e conta 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 sotto al pubblico di casa. In trasferta invece l’Alaves ha un rendimento mediocre, sarebbe 16° con 11 punti incassati in 15 partite fuori casa.  

PRONOSTICO: VITTORIA REAL SOCIEDAD @1.75

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (16-10, +4.30)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅
Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌
Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅
Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅
Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅
Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅
Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅
Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅
Athletic Bilbao-Elche: 1 @1.63✅
Maiorca-Real Sociedad: OVER 2.25 @1.85❌
Athletic Bilbao-Barcellona: 2 @1.65 ✅
Betis-Celta Vigo: UNDER 2.5 @1.88✅
Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.93✅

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