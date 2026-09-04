Una delle sfide più interessanti della 4° giornata di Liga spagnola si gioca sabato pomeriggio allo Stadio San Memes dove l’Athletic Bilbao ospita l’Atletico Madrid di Simeone che ha iniziato il campionato iberico da imbattuta nei primi 3 turni. Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid 5 settembre 2026.

Pronostico Athletic Bilbao-Atletico Madrid 5 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Athletic Bilbao-Atletico Madrid match della 4° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Avvio altalenante, ma in crescita per l’Athletic Bilbao. La squadra punta molto sulla spinta del pubblico di casa del San Mamés. Dopo aver faticato nei primi turni, la squadra basca nell’ultimo match di campionato ha conquistato la prima vittoria stagionale, sbloccandosi in classifica. La stella Nico Williams e il fratello Iñaki rimangono i principali pericoli offensivi sugli esterni, supportati dall’esperienza difensiva del neo-campione del mondo Aymeric Laporte.

Eccellente inizio di campionato per i Colchoneros, che si presentano a Bilbao con lo status di squadra imbattuta. Nelle prime tre giornate l’Atletico Madrid ha collezionato 2 vittorie e 1 pareggio. Reparto offensivo atomico con un Alexander Sørloth in grande spolvero (autore di una doppietta nell’ultimo incrocio storico) e la classe del veterano Antoine Griezmann.

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; Areso, Vivian, Laporte, Berchiche; Prados, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta. Allenatore: Edin Terzić.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann, Sørloth. Allenatore: Diego Simeone.

Guida TV Calcio: dove vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid?

La partita di LaLiga tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 16:15. Il big match della 4ª giornata di campionato sarà trasmesso in esclusiva in Italia in diretta streaming e on-demand su DAZN.

Migliori quote per Athletic Bilbao-Atletico Madrid

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Le nostre scommesse su Athletic Bilbao-Atletico Madrid

L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale al 25 aprile 2026 al Metropolitano, terminato 3-2 a favore dell’Atletico Madrid. Nelle passate stagioni l’Atletico ha mostrato un leggero vantaggio negli scontri diretti di campionato, vincendo tre degli ultimi quattro incroci in LaLiga. Giochiamo su un altro successo della squadra di Simeone, ma vista la trasferta non scontata ci copriamo un pò e con l’Asian Handicap avremo un rimborso completo della puntata in caso di pareggio finale.

PRONOSTICO: ATLETICO MADRID +0 (AH) @1.63

Programma completo 4° giornata La Liga

La classifica dice Barcellona 9 (con 12 gol fatti in tre partite) e Real Madrid 9, poi Atlético Madrid, Alavés e Osasuna a 7, Siviglia e Betis a 6, Deportivo 5, Racing Santander, Levante e Real Sociedad* a 4, Espanyol, Athletic Club e Getafe a 3, Villarreal e Celta Vigo* a 2, Valencia, Rayo Vallecano, Elche e Málaga a 1 (*una partita in più). Sabato pomeriggio spicca Athletic-Atlético, con i colchoneros subito alle spalle delle due big e ancora imbattuti e i baschi partiti invece a rilento. Domenica al Mestalla il Barcellona fa visita al Valencia fermo a quota 1 in classifica.

Betis-Real Madrid, venerdì ore 21:00

Athletic Club-Atlético Madrid, sabato ore 16:15

Rayo Vallecano-Racing Santander, sabato ore 18:30

Villarreal-Deportivo La Coruña, sabato ore 21:00

Valencia-Barcellona, domenica ore 16:15

Alavés-Osasuna, domenica ore 18:30

Málaga-Levante, domenica ore 18:30

Espanyol-Siviglia, domenica ore 21:00

Getafe-Celta Vigo, lunedì ore 19:00

Elche-Real Sociedad, lunedì ore 21:30

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-2, -2.00 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.