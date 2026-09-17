Continua spedito il campionato di calcio spagnolo che ha appena giocato un turno infrasettimanale e nel weekend gioca la 7° giornata di Liga col derby di Madrid come appuntamento clou da non perdere domenica pomeriggio. Pronostico Atletico-Real 20 settembre 2026.

Pronostico Atletico-Real 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Atletico Madrid-Real Madrid match della 7° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

L’Atletico Madrid si è ripreso lo scorso turno, con un convincente 3-0 sul campo della Real Sociedad e ha continuato anche nel turno infrasettimanale grazie ad un altra vittoria netta, il 4-0 del Wanda Metropolitano sull’Osasuna. I Colchoneros sono al 3° posto con 13 punti, a -5 dai cugini Blancos. Diego Simeone schiera i suoi con un modulo molto dinamico, affidandosi alle geometrie del capitano Koke a centrocampo. In difesa, la coppia centrale formata da Robin Le Normand e Dávid Hancko proverà a contenere le folate dei Blancos. Sulla corsia sinistra spinta e qualità assicurate dall’ex Leverkusen Alejandro Grimaldo, mentre il peso dell’attacco graverà sulla velocità del nigeriano Ademola Lookman, supportato dalle accelerazioni di Giuliano Simeone.

Il Real Madrid è al secondo posto con 15 punti, dietro solo al Barcellona che avanza a punteggio pieno, e dopo il primo ko in campionato (0-1 sul campo del Betis) i Blancos hanno segnato 7 gol nelle vittorie sul Rayo Vallecano e sul campo dell’Elche, e in mezzo c’è stata anche la vittoria in Champions sull’Inter. I Blancos devono fare a meno dello squalificato Federico Valverde, espulso nell’ultimo match di campionato. Al suo posto in mezzo al campo è pronto Aurélien Tchouaméni, affiancato da Camavinga e Jude Bellingham. Al centro della difesa, davanti a Lunin, spazio al giovanissimo talento Dean Huijsen insieme a Rüdiger. In attacco, il super tridente guidato da Kylian Mbappé vedrà ai suoi lati le stelle brasiliane Vinícius Júnior e Rodrygo.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-1-4-1): Oblak; Pubill, Romero, Le Normand, Hancko; Koke; Giuliano, Llorente, Baena, Grimaldo; Lookman.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr

Guida TV Calcio: dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid?

Il Derby di Madrid tra Atletico Madrid e Real Madrid sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva in Italia su DAZN. Squadre in campo domenica 20 settembre con fischio d’inizio alle 16:15 italiane.

Migliori quote per Atletico Madrid-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Atletico Madrid-Real Madrid

Prima del 3-0 contro la Real Sociedad, l’Atletico aveva sempre subito almeno un gol nelle 4 precedenti partite, compreso l’esordio perdente in Champions a Liverpool per 1-2. Anche il Real continua a concedere troppi gol, il 3-2 vincente sull’Elche è comunque un campanello d’allarme per la difesa di Mourinho che aveva subito un gol (ma potevano essere anche di più) pure nel 2-1 di Champions contro l’Inter. Nell’ultimo derby dello scorso marzo il Real vinse un match spettacolare per 3-2 e solo in 1 degli ultimi 5 derby di Madrid abbiamo visto meno di 3 gol totali. Cerchiamo di sbloccarci dopo un brutto inizio di Liga con questo importante big match madrileno.

PRONOSTICO: OVER 3.0 @1.68

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-4, -4.00 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌

Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.