La lunga sosta per le nazionali è terminata e nel fine settimana torna il campionato di calcio spagnolo. Ci occupiamo del posticipo di lunedì sera che chiude l’8° giornata di Liga per la nostra free pick con il Pronostico Levante-Siviglia 12 ottobre 2026.

Pronostico Levante-Siviglia 12 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Levante-Siviglia match della 8° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Siviglia è al 5° posto con 13 punti dopo le prime 7 partite di campionato. Gli andalusi guidati da Luis García Plaza hanno iniziato il campionato con il piede giusto, registrando 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle prime 7 giornate, inserendosi pienamente nella lotta per la zona Champions League.

Il Levante è molto più indietro, al 17° posto con 5 punti e l’obiettivo stagionale di quest’anno è la salvezza. Avvio complicato per i padroni di casa, che si trovano appena sopra la zona retrocessione con una sola vittoria all’attivo, 2 pareggi e 3 sconfitte su 6 partite disputate.

Probabili Formazioni Levante-Siviglia

LEVANTE (4-1-4-1) – Ryan; Toljan, de la Fuente, Moreno, M. Sánchez; Raghouber; Tunde, Olasagasti, P. Martínez, I. Romero; Espí. Ct: Ferreira de Castro.

SIVIGLIA (3-4-2-1) – Vlachodimos; Castrín, Gudelj, Salas; Juanlu, Agoumé, Bueno, Suazo; I. Romero, Vargas; Adams. Ct: García Plaza.

Guida TV Calcio: dove vedere Levante-Siviglia?

Il match di LaLiga tra Levante e Siviglia si disputerà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 21:00 presso l’Estadio Ciudad de Valencia, valido per l’8ª giornata del campionato spagnolo. In Italia, la sfida del Ciudad de Valencia sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming sulla piattaforma DAZN, che detiene i diritti televisivi della LaLiga EA Sports.

Migliori quote per Levante-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Levante-Siviglia

Dopo una doppia vittoria per 1-0, il Siviglia ha perso 1-3 contro il Barcellona ma oggi torna ad affrontare un attacco che non sta facendo benissimo, quello del Levante. Nel doppio confronto dello scorso anno sono arrivate 2 vittorie per il Levante, entrambe da Gol No visto che non ha mai concesso nemmeno una rete al Siviglia superato 3-0 all’andata in trasferta, e 2-0 al ritorno qui dall’Estadi Ciutat de València.

PRONOSTICO: GOL NO @2.00

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-4-1, -4.00 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌

Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌

Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.