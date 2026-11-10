Lo scontro diretto della domenica sera ha premiato il Barcellona, che ora ha tre punti di vantaggio sul Real Madrid e cinque sull’Atlético Madrid che ha battuto dopo le prime 12 giornate di Liga. Alle loro spalle il Betis ha vinto a Elche e resta quarto da solo. Antepost La Liga.

Antepost La Liga: Barca in fuga dopo la vittoria con l’Atletico

In Spagna per La Liga il Barcellona ha vinto 2-1 in rimonta al Metropolitano con una doppietta di Fermín López e ha chiuso la dodicesima giornata a 33 punti, tre più del Real Madrid, che ha passeggiato a Valencia; l’Atlético, che arrivava da sei vittorie di fila, è scivolato al terzo posto.

Il Barcellona ha vinto la sfida tra le prime due con una partita di controllo e di pazienza: l’Atlético era passato al 10′ con Giuliano Simeone, ma Fermín López ha pareggiato allo scadere del primo tempo e ha firmato il sorpasso al 66′. Per la squadra di Flick è l’undicesima vittoria in dodici giornate, la quarta consecutiva in campionato contro i colchoneros, e il vantaggio sul Real Madrid resta di tre punti perché i blancos hanno risposto sabato sera con un netto 3-0 al Mestalla, firmato Valverde, Arda Güler e Mbappé contro un Valencia che ha chiuso in dieci per l’espulsione di Gayà. L’Atlético paga la fine di una serie di sei vittorie con il terzo posto a 28 punti, a cinque dalla vetta.

Dietro le tre grandi il Betis ha vinto 2-0 a Elche con due gol negli ultimi dieci minuti, di Riquelme e Bartra, e si è portato a 26 punti, mentre la Real Sociedad ha battuto il Rayo con Óskarsson ed è quinta a 22. L’Athletic Club ha sprecato il vantaggio di Nico Williams a Pamplona, raggiunto da Catena al 90′, e resta con una partita da recuperare, come il Rayo: il seguito della gara sospesa a Vallecas è fissato per il 9 dicembre, a porte chiuse. In coda il Málaga è ancora senza vittorie dopo il 2-1 subito in casa dal Racing Santander e ha solo 5 punti, il Valencia è penultimo a 9. Da segnalare tre 0-0 su dieci partite: Siviglia-Alavés, Espanyol-Deportivo e Celta-Levante. Alla ripresa, nel weekend del 21-22 novembre, il Barcellona riceve il Villarreal, il Real Madrid il Celta e l’Atlético va a Getafe, con il derby Siviglia-Betis il sabato sera.

ULTIMI RISULTATI LA LIGA

Venerdì 6 novembre

Siviglia-Alavés 0-0

Sabato 7 novembre

Málaga-Racing Santander 1-2 (Dotor 28′; Luque 50′, Zabiri 60′)

Espanyol-Deportivo 0-0

Osasuna-Athletic Club 1-1 (Catena 90′; Nico Williams 84′)

Valencia-Real Madrid 0-3 (Valverde 28′, Arda Güler 36′, Mbappé 75′)

Domenica 8 novembre

Elche-Betis 0-2 (Riquelme 81′, Bartra 89′)

Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 (Óskarsson 67′)

Celta Vigo-Levante 0-0

Villarreal-Getafe 2-0 (Buchanan 80′, Romero 90+1′)

Atlético Madrid-Barcellona 1-2 (Giuliano Simeone 10′; Fermín López 45′ e 66′)

CLASSIFICA LA LIGA 2026-2027

Barcellona – 33 punti Real Madrid – 30 punti Atlético Madrid – 28 punti Betis – 26 punti Real Sociedad – 22 punti Siviglia – 18 punti Athletic Club – 16 punti* Villarreal – 15 punti Deportivo – 15 punti Racing Santander – 14 punti Celta Vigo – 13 punti Alavés – 13 punti Espanyol – 12 punti Rayo Vallecano – 12 punti* Getafe – 12 punti Osasuna – 12 punti Levante – 11 punti Elche – 10 punti Valencia – 9 punti Málaga – 5 punti

Quote Antepost La Liga: Barcellona al comando anche qui

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2026-2027. Anche qui il Barcellona @1.30 è in fuga col Real Madrid @3.50 unica a reggere il ritmo dei blaugrana visto che con l’Atletico Madrid si sale subito @41 volte la posta.

Risultati Free Pick calcio spagnolo

Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Liga in questa stagione 2026-2027, l’unico campionato in cui non riusciamo a sbloccarci.

LA LIGA 2026-2027 (0-8-1, -7.50 unità)

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌

Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌

Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌

Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣

Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌

Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌

Barcellona-Real Madrid: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)❌

Getafe-Siviglia: SIVIGLIA (0, -0.5 AH) @2.05❌

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