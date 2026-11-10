Pronostici La Liga: Barcellona in fuga, il Real Madrid prova a rimanere in scia. Gli aggiornamenti dopo 12 giornate

Pronostici Liga
Avatar
di
10 Novembre 2026

Lo scontro diretto della domenica sera ha premiato il Barcellona, che ora ha tre punti di vantaggio sul Real Madrid e cinque sull’Atlético Madrid che ha battuto dopo le prime 12 giornate di Liga. Alle loro spalle il Betis ha vinto a Elche e resta quarto da solo. Antepost La Liga. 

Antepost La Liga: Barca in fuga dopo la vittoria con l’Atletico 

In Spagna per La Liga il Barcellona ha vinto 2-1 in rimonta al Metropolitano con una doppietta di Fermín López e ha chiuso la dodicesima giornata a 33 punti, tre più del Real Madrid, che ha passeggiato a Valencia; l’Atlético, che arrivava da sei vittorie di fila, è scivolato al terzo posto.

Il Barcellona ha vinto la sfida tra le prime due con una partita di controllo e di pazienza: l’Atlético era passato al 10′ con Giuliano Simeone, ma Fermín López ha pareggiato allo scadere del primo tempo e ha firmato il sorpasso al 66′. Per la squadra di Flick è l’undicesima vittoria in dodici giornate, la quarta consecutiva in campionato contro i colchoneros, e il vantaggio sul Real Madrid resta di tre punti perché i blancos hanno risposto sabato sera con un netto 3-0 al Mestalla, firmato Valverde, Arda Güler e Mbappé contro un Valencia che ha chiuso in dieci per l’espulsione di Gayà. L’Atlético paga la fine di una serie di sei vittorie con il terzo posto a 28 punti, a cinque dalla vetta.

Dietro le tre grandi il Betis ha vinto 2-0 a Elche con due gol negli ultimi dieci minuti, di Riquelme e Bartra, e si è portato a 26 punti, mentre la Real Sociedad ha battuto il Rayo con Óskarsson ed è quinta a 22. L’Athletic Club ha sprecato il vantaggio di Nico Williams a Pamplona, raggiunto da Catena al 90′, e resta con una partita da recuperare, come il Rayo: il seguito della gara sospesa a Vallecas è fissato per il 9 dicembre, a porte chiuse. In coda il Málaga è ancora senza vittorie dopo il 2-1 subito in casa dal Racing Santander e ha solo 5 punti, il Valencia è penultimo a 9. Da segnalare tre 0-0 su dieci partite: Siviglia-Alavés, Espanyol-Deportivo e Celta-Levante. Alla ripresa, nel weekend del 21-22 novembre, il Barcellona riceve il Villarreal, il Real Madrid il Celta e l’Atlético va a Getafe, con il derby Siviglia-Betis il sabato sera.

ULTIMI RISULTATI LA LIGA

Venerdì 6 novembre
Siviglia-Alavés 0-0

Sabato 7 novembre
Málaga-Racing Santander 1-2 (Dotor 28′; Luque 50′, Zabiri 60′)
Espanyol-Deportivo 0-0
Osasuna-Athletic Club 1-1 (Catena 90′; Nico Williams 84′)
Valencia-Real Madrid 0-3 (Valverde 28′, Arda Güler 36′, Mbappé 75′)

Domenica 8 novembre
Elche-Betis 0-2 (Riquelme 81′, Bartra 89′)
Real Sociedad-Rayo Vallecano 1-0 (Óskarsson 67′)
Celta Vigo-Levante 0-0
Villarreal-Getafe 2-0 (Buchanan 80′, Romero 90+1′)
Atlético Madrid-Barcellona 1-2 (Giuliano Simeone 10′; Fermín López 45′ e 66′)

CLASSIFICA LA LIGA 2026-2027

  1. Barcellona – 33 punti
  2. Real Madrid – 30 punti
  3. Atlético Madrid – 28 punti
  4. Betis – 26 punti
  5. Real Sociedad – 22 punti
  6. Siviglia – 18 punti
  7. Athletic Club – 16 punti*
  8. Villarreal – 15 punti
  9. Deportivo – 15 punti
  10. Racing Santander – 14 punti
  11. Celta Vigo – 13 punti
  12. Alavés – 13 punti
  13. Espanyol – 12 punti
  14. Rayo Vallecano – 12 punti*
  15. Getafe – 12 punti
  16. Osasuna – 12 punti
  17. Levante – 11 punti
  18. Elche – 10 punti
  19. Valencia – 9 punti
  20. Málaga – 5 punti
Antepost La Liga

Antepost La Liga

Quote Antepost La Liga: Barcellona al comando anche qui

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Liga 2026-2027. Anche qui il Barcellona @1.30 è in fuga col Real Madrid @3.50 unica a reggere il ritmo dei blaugrana visto che con l’Atletico Madrid si sale subito @41 volte la posta.

Screenshot 2026-11-10 alle 16.05.03.png

Risultati Free Pick calcio spagnolo

Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Liga in questa stagione 2026-2027, l’unico campionato in cui non riusciamo a sbloccarci.

LA LIGA 2026-2027 (0-8-1, -7.50 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌
Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌
Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣
Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌
Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌
Barcellona-Real Madrid: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)❌
Getafe-Siviglia: SIVIGLIA (0, -0.5 AH) @2.05❌

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici Calcio Europeo: la guida di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 del 6-8 novembre 2026
Pronostici Premier League Pronostici Bundesliga Pronostici Liga Pronostici Ligue 1
Pronostici Calcio Europeo: la guida di Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 del 6-8 novembre 2026
6 Novembre 2026
Pronostico Getafe-Siviglia: analisi, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Liga del 1 novembre 2026
Pronostici Liga
Pronostico Getafe-Siviglia: analisi, guida tv, quote e scommesse 11° giornata Liga del 1 novembre 2026
29 Ottobre 2026
Pronostico Barcellona-Real Madrid: analisi e scommesse sul Clasico della 10° giornata Liga il 25 ottobre 2026
Pronostici Liga
Pronostico Barcellona-Real Madrid: analisi e scommesse sul Clasico della 10° giornata Liga il 25 ottobre 2026
22 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.