Pronostico Barcellona-Real Madrid: analisi e scommesse sul Clasico della 10° giornata Liga il 25 ottobre 2026

Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026
Pronostici Liga
Avatar
di
22 Ottobre 2026

Domenica a monopolizzare la 10° giornata de La Liga Spagnola sarà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid che vede i Blaugrana in testa al campionato e nettamente favoriti in quota per lo scontro interno contro i Blancos di Mourinho. Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Real Madrid match della 10° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

Il Barcellona occupa il 1° posto con 27 punti. I blaugrana stanno disputando un inizio di stagione letteralmente perfetto sotto la guida di Hansi Flick. Con 9 vittorie su 9 partite in campionato, guidano la classifica a punteggio pieno. Il rendimento offensivo è strabiliante, trascinato dai gol di Raphinha e dalle giocate del giovanissimo Lamine Yamal. La squadra arriva con il morale alle stelle anche dopo l’ultimo turno infrasettimanale europeo.

Il Real Madrid è 3° con 21 punti. I Blancos inseguono a sei lunghezze di distanza. Finora hanno collezionato 7 vittorie e 2 sconfitte, mostrando qualche discontinuità nel gioco ma potendo contare sul solito devastante cinismo offensivo guidato da Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Per il Madrid è l’occasione d’oro per accorciare le distanze e riaprire la corsa al titolo, ma una sconfitta aprirebbe una voragine di 9 punti.

Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026

Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026

Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick H.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior. All. Mourinho C.

Guida TV: dove vedere Barcellona-Real Madrid?

Il grande “Clásico” spagnolo si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 21:00 allo Spotify Camp Nou di Barcellona. La sfida, valida per la 10ª giornata della Liga, mette di fronte le due potenze del calcio spagnolo e mondiale sarà trasmessa in diretta tv gratuita in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity ma c’è anche l’opzione DAZN in abbonamento.

Migliori quote per Barcellona-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Barcellona-Real Madrid
25/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.625.503.75
1.615.204.10
1.625.603.80
1.605.753.90
1.635.503.65

Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid

Il bilancio complessivo dei precedenti ufficiali tra Barca e Real è in perfetto equilibrio, con un leggerissimo vantaggio dei Blancos: su 264 sfide totali, si contano 107 vittorie del Real Madrid, 106 vittorie del Barcellona e 51 pareggi. Anche noi ragioniamo sul pareggio, ma fermandoci alla X primo tempo per una quota oltre 3x su cui investiamo la metà rispetto al solito, sperando finalmente di sbloccarci in questo avvio stagionale da incubo in Liga.

PRONOSTICO: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)

Risultati Scommesse La Liga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)

LA LIGA 2026-2027 (0-6-1, -6.00 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌
Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌
Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣
Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌
Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Celta Vigo-Alaves: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 9° giornata La Liga del 18-10-2026
Pronostici Liga
Pronostico Celta Vigo-Alaves: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 9° giornata La Liga del 18-10-2026
15 Ottobre 2026
Pronostico Levante-Siviglia: analisi e scommesse sul posticipo del 8° giornata di Liga del 12-10-2026
Pronostici Liga
Pronostico Levante-Siviglia: analisi e scommesse sul posticipo del 8° giornata di Liga del 12-10-2026
8 Ottobre 2026
Pronostici La Liga: gli aggiornamenti alla prima sosta per le nazionali. Il Barcellona prova subito la fuga
Pronostici Liga
Pronostici La Liga: gli aggiornamenti alla prima sosta per le nazionali. Il Barcellona prova subito la fuga
22 Settembre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.