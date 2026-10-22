Domenica a monopolizzare la 10° giornata de La Liga Spagnola sarà il Clasico tra Barcellona e Real Madrid che vede i Blaugrana in testa al campionato e nettamente favoriti in quota per lo scontro interno contro i Blancos di Mourinho. Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026.
Pronostico Barcellona-Real Madrid 25 ottobre 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Barcellona-Real Madrid match della 10° giornata di Liga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.
Il Barcellona occupa il 1° posto con 27 punti. I blaugrana stanno disputando un inizio di stagione letteralmente perfetto sotto la guida di Hansi Flick. Con 9 vittorie su 9 partite in campionato, guidano la classifica a punteggio pieno. Il rendimento offensivo è strabiliante, trascinato dai gol di Raphinha e dalle giocate del giovanissimo Lamine Yamal. La squadra arriva con il morale alle stelle anche dopo l’ultimo turno infrasettimanale europeo.
Il Real Madrid è 3° con 21 punti. I Blancos inseguono a sei lunghezze di distanza. Finora hanno collezionato 7 vittorie e 2 sconfitte, mostrando qualche discontinuità nel gioco ma potendo contare sul solito devastante cinismo offensivo guidato da Kylian Mbappé e Vinícius Júnior. Per il Madrid è l’occasione d’oro per accorciare le distanze e riaprire la corsa al titolo, ma una sconfitta aprirebbe una voragine di 9 punti.
Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, I. Martínez, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski. All. Flick H.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior. All. Mourinho C.
Guida TV: dove vedere Barcellona-Real Madrid?
Il grande “Clásico” spagnolo si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 21:00 allo Spotify Camp Nou di Barcellona. La sfida, valida per la 10ª giornata della Liga, mette di fronte le due potenze del calcio spagnolo e mondiale sarà trasmessa in diretta tv gratuita in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity ma c’è anche l’opzione DAZN in abbonamento.
Migliori quote per Barcellona-Real Madrid
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Barcellona-Real Madrid
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25/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.62
|5.50
|3.75
|1.61
|5.20
|4.10
|1.62
|5.60
|3.80
|1.60
|5.75
|3.90
|1.63
|5.50
|3.65
Le nostre scommesse su Barcellona-Real Madrid
Il bilancio complessivo dei precedenti ufficiali tra Barca e Real è in perfetto equilibrio, con un leggerissimo vantaggio dei Blancos: su 264 sfide totali, si contano 107 vittorie del Real Madrid, 106 vittorie del Barcellona e 51 pareggi. Anche noi ragioniamo sul pareggio, ma fermandoci alla X primo tempo per una quota oltre 3x su cui investiamo la metà rispetto al solito, sperando finalmente di sbloccarci in questo avvio stagionale da incubo in Liga.
PRONOSTICO: X 1° TEMPO @3.10 (1/2)
Risultati Scommesse La Liga 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (19-13, +3.60 unità)
LA LIGA 2026-2027 (0-6-1, -6.00 unità)
Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.91❌
Alaves-Villarreal: OVER 2.5 @1.83❌
Athletic Bilbao-Atletico Madrid: 2 +0 AH @1.63❌
Real Sociedad-Atletico Madrid: 1 +0.25 AH @1.80❌
Atletico Madrid-Real Madrid: OVER 3.0 @1.680️⃣
Levante-Siviglia: GOL NO @2.00❌
Celta Vigo-Alaves: UNDER 2.5 @1.70❌
Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.