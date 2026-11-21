Tra le sfide più interessanti dell’11° giornata di Ligue 1 c’è sicuramente lo scontro al vertice tra Lilla-Lione che abbiamo approfondito anche come free pick del fine settimana di calcio francese. Pronostico Lilla-Lione 21 novembre 2026.

Pronostico Lilla-Lione 21 novembre 2026: analisi e statistiche

Lilla-Lione vale per la zona alta: la squadra di Davide Ancelotti è seconda a due punti dal PSG, il Lione è quinto e si presenta con un nuovo allenatore. Carlos Vicens, scelto dopo la separazione da Paulo Fonseca, è alla prima partita in panchina e trova una squadra che ha perso le ultime tre trasferte, l’ultima per 2-0 a Brest.

Probabili Formazioni Lilla-Lione

LILLA (4-3-3): Özer; Ngoy, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Mukau, Bentaleb, André; E. Mbappé, Haraldsson, Diaoune. All. Davide Ancelotti.

LIONE (4-3-3): Greif; Athekame, Kluivert, Niakhaté, Tagliafico; Nartey, Tessmann, Tolisso; Boudache, Merah, Nakamura. All. Vicens.

Guida TV Calcio: dove vedere Lilla-Lione?

In Italia il match sarà visibile in diretta streaming tramite la piattaforma Ligue 1+ e in pay-per-view sull’app di OneFootball.

Le nostre scommesse su Lilla-Lione

Nello scontro tra 2° e 5° ci aspettiamo difese attente. Del resto parliamo dei due reparti difensivi migliori della Ligue 1. Il Lilla ha concesso solo 7 gol in 10 partite, il Lione appena un paio di gol in più. Il Lilla è la miglior squadra da Under del campionato transalpino con O/U 3-7 e 2.1 gol totali di media, mentre il Lione è O/U 4-6 con 2.4 gol totali di media ed è reduce da 3 partite consecutive a basso punteggio. In casa il Lilla arriva da 4 Under consecutivi dopo l’unico Over all’esordio in casa. Allo stesso modo il Lione è O/U 1-4 in trasferta in questa stagione e nelle partite fuori casa della squadra di Vicens assistiamo ad appena 1.8 gol totali di media. Lo scorso anno in campionato c’è stata una doppia vittoria del Lione, sempre col risultato minimo di 1-0 che speriamo di vedere anche questo sabato, o almeno speriamo di vedere meno di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.80

Risultati Free Pick Ligue 1

Vediamo il recap delle giocate finora date nella stagione 2026-2027 di Ligue 1.

LIGUE 1 2026-2027 (5-4, -0.09 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅

PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Monaco: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.