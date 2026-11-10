In Francia il PSG ha battuto il Troyes 1-0 e conserva due punti di vantaggio sul Lilla, che ha vinto a Rennes, mentre il Marsiglia è risalito al quarto posto grazie al successo a Lens. Antepost Ligue 1.

Antepost Ligue 1: PSG al comando, Marsiglia in risalita

Il PSG ha chiuso il turno di Ligue 1 con due punti di vantaggio sul Lilla e tre sul Paris FC. Dietro, il Marsiglia ha vinto a Lens, il Lione è caduto a Brest e il Monaco ha pareggiato a Le Mans.

Il PSG non ha brillato contro il Troyes, terzultimo, ma un colpo di testa di Zabarnyi su corner al 39′ è bastato per la settima vittoria in campionato e l’undicesima consecutiva tra tutte le competizioni, con il portiere ospite Konaté protagonista di diversi interventi. Il Lilla ha risposto a Rennes: Diaoune ha aperto al 24′, Dia ha pareggiato, Ngoy ha deciso al 68′ su un pallone perso da Rongier, e i Dogues sono secondi a 21, davanti al Paris FC, che ha vinto ad Auxerre con il nono gol stagionale di Sinayoko, capocannoniere del torneo.

L’Olympique Marsiglia ha passato il turno più delicato della domenica a Lens: Gouiri dopo due minuti, pareggio di Thauvin al 20′ e gol decisivo di Abdallah all’82’. Il bilancio della squadra di Marsiglia resta senza pareggi, sei vittorie e quattro sconfitte, e vale il quarto posto a 18 punti. Il Lione ha perso 2-0 a Brest, con il raddoppio di Ajorque su rigore nel recupero, e scivola a 17 insieme al Nizza, che ha vinto ad Angers con Diop e Clauss. Il Monaco, avanti con Coulibaly a Le Mans, è stato raggiunto da Colas al 90′ ed è settimo a 16. In coda il Le Havre è ancora senza vittorie, con 2 punti, dopo lo 0-2 interno con il Lorient, mentre Le Mans, Angers e Troyes sono appaiate a 8. Alla ripresa, sabato 21 novembre, il PSG gioca a Nizza e il Lilla riceve il Lione; domenica il Marsiglia ospita il Le Mans.

ULTIMI RISULTATI LIGUE 1

Venerdì 6 novembre

Tolosa-Strasburgo 3-1 (Hidalgo 45+1′, McKenzie 56′, Jørgensen 76′; Reyna 67′)

Sabato 7 novembre

Auxerre-Paris FC 0-1 (Sinayoko 63′)

PSG-Troyes 1-0 (Zabarnyi 39′)

Domenica 8 novembre

Rennes-Lilla 1-2 (Dia 31′; Diaoune 24′, Ngoy 68′)

Angers-Nizza 0-2 (Diop 2′, Clauss 78′)

Brest-Lione 2-0 (Edjouma 22′, rig. Ajorque 90+4′)

Le Havre-Lorient 0-2 (Touré 18′, Makengo 90+6′)

Le Mans-Monaco 1-1 (Colas 90′; Coulibaly 40′)

Lens-Olympique Marsiglia 1-2 (Thauvin 20′; Gouiri 2′, Abdallah 82′)

CLASSIFICA LIGUE 1 2026-2027

PSG – 23 punti Lilla – 21 punti Paris FC – 20 punti Olympique Marsiglia – 18 punti Lione – 17 punti Nizza – 17 punti Monaco – 16 punti Rennes – 16 punti Brest – 15 punti Lorient – 15 punti Lens – 13 punti Tolosa – 13 punti Strasburgo – 10 punti Auxerre – 10 punti Le Mans – 8 punti Angers – 8 punti Troyes – 8 punti Le Havre – 2 punti

Quote Antepost Ligue 1: PSG senza avversarie

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 2026-2027. Il PSG ha solo due punti di vantaggio sul Lilla, ma i parigini sono nettamente favoriti con una quota simbolica @1.08 per il titolo di Ligue 1 mentre il Lilla è dietro @26 volte la posta, ma si lascia alle spalle il Monaco @34 alla pari col Paris FC @34 mentre Lione e Marsiglia si giocano entrambe @41.

Risultati Free Pick calcio francese

Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Ligue 1 in questa stagione 2026-2027 dove al momento siamo praticamente in pari.

LIGUE 1 2026-2027 (5-4, -0.09 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅

PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Monaco: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85❌

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