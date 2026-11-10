In Francia il PSG ha battuto il Troyes 1-0 e conserva due punti di vantaggio sul Lilla, che ha vinto a Rennes, mentre il Marsiglia è risalito al quarto posto grazie al successo a Lens. Antepost Ligue 1.
Antepost Ligue 1: PSG al comando, Marsiglia in risalita
Il PSG ha chiuso il turno di Ligue 1 con due punti di vantaggio sul Lilla e tre sul Paris FC. Dietro, il Marsiglia ha vinto a Lens, il Lione è caduto a Brest e il Monaco ha pareggiato a Le Mans.
Il PSG non ha brillato contro il Troyes, terzultimo, ma un colpo di testa di Zabarnyi su corner al 39′ è bastato per la settima vittoria in campionato e l’undicesima consecutiva tra tutte le competizioni, con il portiere ospite Konaté protagonista di diversi interventi. Il Lilla ha risposto a Rennes: Diaoune ha aperto al 24′, Dia ha pareggiato, Ngoy ha deciso al 68′ su un pallone perso da Rongier, e i Dogues sono secondi a 21, davanti al Paris FC, che ha vinto ad Auxerre con il nono gol stagionale di Sinayoko, capocannoniere del torneo.
L’Olympique Marsiglia ha passato il turno più delicato della domenica a Lens: Gouiri dopo due minuti, pareggio di Thauvin al 20′ e gol decisivo di Abdallah all’82’. Il bilancio della squadra di Marsiglia resta senza pareggi, sei vittorie e quattro sconfitte, e vale il quarto posto a 18 punti. Il Lione ha perso 2-0 a Brest, con il raddoppio di Ajorque su rigore nel recupero, e scivola a 17 insieme al Nizza, che ha vinto ad Angers con Diop e Clauss. Il Monaco, avanti con Coulibaly a Le Mans, è stato raggiunto da Colas al 90′ ed è settimo a 16. In coda il Le Havre è ancora senza vittorie, con 2 punti, dopo lo 0-2 interno con il Lorient, mentre Le Mans, Angers e Troyes sono appaiate a 8. Alla ripresa, sabato 21 novembre, il PSG gioca a Nizza e il Lilla riceve il Lione; domenica il Marsiglia ospita il Le Mans.
ULTIMI RISULTATI LIGUE 1
Venerdì 6 novembre
Tolosa-Strasburgo 3-1 (Hidalgo 45+1′, McKenzie 56′, Jørgensen 76′; Reyna 67′)
Sabato 7 novembre
Auxerre-Paris FC 0-1 (Sinayoko 63′)
PSG-Troyes 1-0 (Zabarnyi 39′)
Domenica 8 novembre
Rennes-Lilla 1-2 (Dia 31′; Diaoune 24′, Ngoy 68′)
Angers-Nizza 0-2 (Diop 2′, Clauss 78′)
Brest-Lione 2-0 (Edjouma 22′, rig. Ajorque 90+4′)
Le Havre-Lorient 0-2 (Touré 18′, Makengo 90+6′)
Le Mans-Monaco 1-1 (Colas 90′; Coulibaly 40′)
Lens-Olympique Marsiglia 1-2 (Thauvin 20′; Gouiri 2′, Abdallah 82′)
CLASSIFICA LIGUE 1 2026-2027
- PSG – 23 punti
- Lilla – 21 punti
- Paris FC – 20 punti
- Olympique Marsiglia – 18 punti
- Lione – 17 punti
- Nizza – 17 punti
- Monaco – 16 punti
- Rennes – 16 punti
- Brest – 15 punti
- Lorient – 15 punti
- Lens – 13 punti
- Tolosa – 13 punti
- Strasburgo – 10 punti
- Auxerre – 10 punti
- Le Mans – 8 punti
- Angers – 8 punti
- Troyes – 8 punti
- Le Havre – 2 punti
Quote Antepost Ligue 1: PSG senza avversarie
Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Ligue 1 2026-2027. Il PSG ha solo due punti di vantaggio sul Lilla, ma i parigini sono nettamente favoriti con una quota simbolica @1.08 per il titolo di Ligue 1 mentre il Lilla è dietro @26 volte la posta, ma si lascia alle spalle il Monaco @34 alla pari col Paris FC @34 mentre Lione e Marsiglia si giocano entrambe @41.
Risultati Free Pick calcio francese
Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Ligue 1 in questa stagione 2026-2027 dove al momento siamo praticamente in pari.
LIGUE 1 2026-2027 (5-4, -0.09 unità)
Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅
Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌
PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅
Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅
Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌
Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌
Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅
PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅
Paris FC-Monaco: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85❌
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