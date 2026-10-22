Domenica sera a chiudere il turno valido per l’8° giornata di Ligue 1 ci sarà il big match in testa al campionato di calcio francese. Un PSG in ripresa ospita al Parco dei principi l’attuale capolista Lione. Pronostico PSG-Lione 25 ottobre 2026.

Pronostico PSG-Lione 25 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di PSG-Lione, match della 8° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il PSG sembra essersi lasciato alle spalle un avvio di campionato pessimo, e i parigini campioni in carica hanno messo in fila 4 vittorie consecutive, agganciando a 14 punti proprio la capolista Lione. In settimana il PSG ha vinto anche un altro big match in campo internazionale, sempre a Parigi, superando il Barcellona in una partita spettacolare di Champions League.

Il Lione è al comando grazie alla miglior differenza reti (+8 rispetto al +5 dei parigini), grazie alla difesa migliore. Un Lione che dopo il passo falso sul campo del Lens (1-2) si è ripreso la scorsa settimana superando 2-1 il Nizza.

Probabili Formazioni PSG-Lione

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire Emery, Ferreira, Ruiz; Akliouche, Dembélé, Doué. All. Luis Enrique.

LIONE (4-2-3-1): Greif; Athekame, Bacher, Kluivert, Da Silva Santos; Bidstrup, Morton; Nuamah, Sulc, Tolisso; Openda. All. Fonseca P.

Guida TV: dove vedere PSG-Lione?

Il big match della 8ª giornata di Ligue 1 tra Paris Saint Germain e Olympique Lione si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 20:45 al Parco dei Principi. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per PSG-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su PSG-Lione

I due club hanno dato vita a una delle rivalità più accese del calcio francese moderno. Su 113 confronti complessivi, il bilancio pende a favore dei parigini che hanno vinto 52 volte, con 35 vittorie del Lione e 26 pareggi a completare il quadro. Il potenziale offensivo non manca, in particolare per il PSG, ma anche le difese sanno fare il loro compito (in particolare quella del Lione con 5 gol al passivo è la migliore di Ligue 1) e ci aspettiamo un match sotto i 4 gol totali, vista anche l’alta posta in palio e visto anche l’ultimo confronto diretto dello scorso anno, sempre qui al Parco dei principi dove la spuntò il Lione in un match che si fermò a 3 reti totali (2-1 per gli ospiti).

PRONOSTICO: UNDER 3.5 @1.80

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (4-3, +0.11 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.