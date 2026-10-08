Pronostico Lens-Lione: analisi e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Ligue 1 del 9 ottobre 2026

La 6° giornata di Ligue 1, dopo la lunga pausa per le nazionali, inizia con l’anticipo di venerdì sera dallo Stade Bollaert-Delelis dove i padroni di casa del Lens, in difficoltà, sperano di sbloccarsi contro un avversario insidioso come l’Olympique Lione. Pronostico Lens-Lione 9 ottobre 2026.
Pronostico Lens-Lione 9 ottobre 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Lens-Lione, match della 6° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Ottimo avvio di campionato per il Lione al 2° posto con 11 punti. Les Gones stanno vivendo un ottimo momento e inseguono la capolista Monaco. Sono ancora imbattuti in campionato (3 vittorie e 2 pareggi) e vantano una delle migliori difese del torneo.
Al contrario il Lens sta faticando e deludendo in questo avvio che la vede solo al 15° posto con 4 punti. Momento molto delicato per i padroni di casa. Dopo un avvio difficile caratterizzato da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, la società ha recentemente esonerato l’allenatore Dino Toppmöller. La squadra cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona calda.
Probabili Formazioni Lens-Lione
LENS (3-4-2-1) – Gorgelin; Antonio, Čelik, Sarr; Abdulhamid, Haidara, Bulatović, Masuaku; Thauvin, Sotoca; Saïd. Ct: Cahuzac.
LIONE (4-2-3-1) – Greif; Mata, Kluivert, Niakhaté, Abner; Mangala, Tolisso; Maitland-Niles, Šulc, Moreira; Endrick. Ct: Fonseca.
Guida TV Calcio: dove vedere Lens-Lione?
Il match di Ligue 1 tra Lens e Lione si disputerà venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Bollaert-Delelis di Lens, valido per la 6ª giornata del campionato francese. In Italia, i diritti televisivi della Ligue 1 McDonald’s sono detenuti da Sky Sport. Il match di venerdì sera sarà visibile in diretta tv sui canali sportivi di Sky e in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e NOW.
Migliori quote per Lens-Lione
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Lens-Lione
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09/10/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.35
|3.75
|2.60
|2.40
|3.66
|2.71
|2.40
|3.70
|2.70
|2.38
|3.50
|2.70
|2.35
|3.75
|2.65
Le nostre scommesse su Lens-Lione
Trasferta insidiosa ma il Lens sta faticando moltissimo e il Lione potrà fare risultato. Prendiamo l’asian handicap 0, +0.5, ovvero andremo in cassa (per metà) anche in caso di pareggio. Lo scorso anno il Lione ha perso 0-4 in casa contro il Lens, e sempre in casa era uscito ai rigori anche nella coppa nazionale, ma all’andata aveva vinto 1-0 a Lens e gli avversari che sfiderà questa volta sono molto più in difficoltà rispetto al Lens apprezzato lo scorso anno.
PRONOSTICO: LIONE 0, +0.5 AH @1.70
Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)
LIGUE 1 2026-2027 (3-2, +0.26 unità)
Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅
Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌
PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅
Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅
Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.