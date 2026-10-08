Pronostico Lens-Lione: analisi e scommesse sull’anticipo della 6° giornata di Ligue 1 del 9 ottobre 2026

La 6° giornata di Ligue 1, dopo la lunga pausa per le nazionali, inizia con l’anticipo di venerdì sera dallo Stade Bollaert-Delelis dove i padroni di casa del Lens, in difficoltà, sperano di sbloccarsi contro un avversario insidioso come l’Olympique Lione. Pronostico Lens-Lione 9 ottobre 2026.

Pronostico Lens-Lione 9 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Lens-Lione, match della 6° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Ottimo avvio di campionato per il Lione al 2° posto con 11 punti. Les Gones stanno vivendo un ottimo momento e inseguono la capolista Monaco. Sono ancora imbattuti in campionato (3 vittorie e 2 pareggi) e vantano una delle migliori difese del torneo.

Al contrario il Lens sta faticando e deludendo in questo avvio che la vede solo al 15° posto con 4 punti. Momento molto delicato per i padroni di casa. Dopo un avvio difficile caratterizzato da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, la società ha recentemente esonerato l’allenatore Dino Toppmöller. La squadra cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico per allontanarsi dalla zona calda.

Probabili Formazioni Lens-Lione

LENS (3-4-2-1) – Gorgelin; Antonio, Čelik, Sarr; Abdulhamid, Haidara, Bulatović, Masuaku; Thauvin, Sotoca; Saïd. Ct: Cahuzac.

LIONE (4-2-3-1) – Greif; Mata, Kluivert, Niakhaté, Abner; Mangala, Tolisso; Maitland-Niles, Šulc, Moreira; Endrick. Ct: Fonseca.

Guida TV Calcio: dove vedere Lens-Lione?

Il match di Ligue 1 tra Lens e Lione si disputerà venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:45 presso lo Stadio Bollaert-Delelis di Lens, valido per la 6ª giornata del campionato francese. In Italia, i diritti televisivi della Ligue 1 McDonald’s sono detenuti da Sky Sport. Il match di venerdì sera sarà visibile in diretta tv sui canali sportivi di Sky e in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Migliori quote per Lens-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Lens-Lione

Trasferta insidiosa ma il Lens sta faticando moltissimo e il Lione potrà fare risultato. Prendiamo l’asian handicap 0, +0.5, ovvero andremo in cassa (per metà) anche in caso di pareggio. Lo scorso anno il Lione ha perso 0-4 in casa contro il Lens, e sempre in casa era uscito ai rigori anche nella coppa nazionale, ma all’andata aveva vinto 1-0 a Lens e gli avversari che sfiderà questa volta sono molto più in difficoltà rispetto al Lens apprezzato lo scorso anno.

PRONOSTICO: LIONE 0, +0.5 AH @1.70

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (3-2, +0.26 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.