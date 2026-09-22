Pausa per le nazionali, in Ligue 1 il Monaco ha già vinto al Parco dei Principi ed è al comando del campionato di calcio francese. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la situazione del campionato transalpino dopo le prime 5 giornate con risultati, classifiche, quote antepost e i trend statistici per le scommesse in questo Aggiornamento Ligue 1.

Aggiornamento Ligue 1: la situazione sul campionato francese

Ci può essere davvero una fine al recente dominio del PSG in Ligue 1? A vedere come arrivano le squadre alla prima pausa per la sosta delle nazionali la risposta è sì, ma parliamo solo di 5 giornate, la corsa è ancora lunghissima, e i parigini hanno già dato segnali di ripresa. Dopo aver clamorosamente iniziato il campionato francese senza vittorie nelle prime 3 giornate (2 pareggi in trasferta seguiti dal 1-2 interno col Monaco), il Paris SG ha dato una risposta vincendo le ultime 2 partite, entrambe in trasferta, ma senza brillare e faticando con vittorie di misura (1-0 a Brest e 2-1 a Marsiglia). Insomma, la squadra bi campione della Champions League di Luis Enrique non sembra nel suo momento migliore.

Ne ha già approfittato il Monaco che ha vinto al Parco dei Principi ed è al comando con 13 punti, quindi in Ligue 1 non c’è già più nessuna squadra a punteggio pieno. La squadra del principato si fa forza di una solidissima difesa che ha concesso solo 3 reti. Seguono a 11 il Lione che invece si affida sull’attacco (10 gol a referto, il migliore assieme a quello dello Strasburgo) e il Paris FC che al momento è la prima squadra della capitale per una volta meglio del PSG. Queste tre formazioni sono le uniche imbattute in Francia visto che proprio prima della pausa, alla 5° giornata, sia Lilla che Rennes (entrambe a 10 punti) hanno perso la loro prima partita di campionato.

Se la Ligue 1 finisse oggi sarebbero retrocesse il Le Havre, fanalino di coda con 2 punti, e il Marsiglia che dopo la vittoria all’esordio per 4-0 sullo Strasburgo, ha preso 4 scappelloni nelle successive giornate. Andrebbe allo spareggio il Troyes che è reduce da 3 sconfitte consecutive ed è a pari punti (4) col Lens che anche lui, dopo la vittoria all’esordio, non ha più trovato i tre punti (1 pareggio e 3 sconfitte). L’aggravante per il Troyes è avere anche la peggior difesa del campionato transalpino con 11 gol al passivo mentre l’attacco peggiore è quello del Nizza (solo 3 reti a referto) che però nell’ultimo turno si è sbloccato con un importante e inatteso 2-1 al Lilla, lasciando il Le Havre come unica squadra che non ha ancora vinto in Francia.

Sul fronte delle scommesse sui gol, i rendimenti di attacchi e difese si riflettono sui rendimenti nel Betting Over-Under, col lo Strasburgo che guida una serie di squadre che sono O/U 4-1 in questo avvio di campionato. Nelle partite dello Strasburgo assistiamo alla frequenza più alta di reti totali, ben 4.0 a partite, un calcolo semplice per una squadra che conta 10 gol fatti e altrettanti subiti. Molto meno spettacolo nei match del Nizza in cui si vedono appena 1.8 gol di media, ma nonostante questo nelle prime 5 giornate contiamo 3 under ma anche 2 over per questa formazione.

CLASSIFICA LIGUE 1

1. Monaco 13

2. Lione 11

3. Paris FC 11

4. Lille 10

5. Rennes 10

6. PSG 8

7. Angers 7

8. Racing Strasburgo 7

9. Le Mans 6

10. Auxerre 6

11. Brest 5

12. Lorient 5

13. Tolosa 5

14. Nizza 5

15. Lens 4

16. Troyes 4

17. Marsiglia 3

18. Le Havre 2

Quote Antepost: Monaco lontano nonostante il comando

Le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Ligue 1 2026-2027 non si riflettono assolutamente con la classifica visto che i bookmakers continuano a favorire nettamente il PSG @1.16 per un altro titolo, con l’attuale capolista, che ha già vinto a Parigi, il Monaco @10, staccatissima in doppia cifra, ed è molto indietro anche il Lilla@17. Provano ad entrare nel novero delle contender anche Rennes @21 e Lione @21 mentre il Lens @41 è più indietro. L’avvio da incubo non boccia del tutto il Marsiglia @67, che difficilmente potrà tornare realmente in lotta per il titolo francese, ma almeno dimostra che gli analisti credono ad una ripresa da parte dell’Olympique.

Prossimo turno: la 6° giornata di Ligue 1 dal 9 al 11 ottobre

Si torna il 9 ottobre con l’anticipo Lens-Lione, sfida molto interessante che apre la 6° giornata di Ligue 1 dopo la lunga sosta per le nazionali. Sabato sono in programma 5 match, si inizia alle 17:15 con Lilla-Le Havre mentre le altre partite sono tutte in contemporanea alle 20:45 e vedono in campo alcune big come in Monaco-Tolosa e PSG-Le Mans, con la squadra del principato e i parigini che si sfidano a distanza.

La domenica è aperta alle ore 15:00 da Nizza-Strasburgo, a livello di betting un interessante testa coda tra la miglior squadra da Under e da bassi punteggi, il Nizza, e la migliore da Over e da match spettacolari ricchi di gol, lo Strasburgo. Alle ore 17:15 tocca a Rennes-Auxerre e a chiudere il turno, visto che non ci saranno posticipi del lunedì, abbiamo Troyes-Marsiglia alle ore 20.45 di domenica. Partita delicata, col Troyes che ha la peggior difesa ed è una seria candidata alla retrocessione, contro un Marsiglia che non può fallire e deve iniziare da qui la sua rinascita, altrimenti sarà crisi vera già alla 6° giornata di Ligue 1.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.