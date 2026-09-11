In Francia nel fine settimana si gioca la 4° giornata di Ligue 1 e sabato allo Stade Jean Bouin il sorprendente Paris FC vuole cercare di mantenere l’imbattibilità in campionato, e ospiterà un Lione che al suo pari con 7 punti in avvio della stagione di calcio transalpino. Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026.

Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Lione, match della 4° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Grande avvio stagionale per la squadra di Parigi, e non parliamo del PSG che è clamorosamente 14 con soli 2 punti e non ha ancora vinto in campionato, ma del Paris FC che invece non ha ancora perso con 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Lo scorso turno i parigini sono passati con uno strepitoso 3-2 a Marsiglia, e prima aveva fatto fuori per 3-0 il Nizza.

Anche il Lione ha raccolto 7 punti ed è ancora imbattuto, con 2 vittorie intervallate da un pareggio 1-1 sul Le Havre. Lo scorso weekend il Lione ha superato con un netto 3-1 l’Auxerre in casa.

Probabili Formazioni Paris FC-Lione

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; H. Traoré, Coppola, Chergui, Sangui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko. Allenatore: Stéphane Gilli.

LIONE (3-4-2-1): Greif; Mata, Niakhaté, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Morton, Abner; Karabec, Merah; Himbert. Allenatore: Pierre Sage.

Guida TV Calcio: dove vedere Paris FC-Lione?

La sfida di Ligue 1 tra Paris FC e Lione (Olympique Lyonnais), in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Paris FC-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Paris FC-Lione

Finora le due squadre hanno segnato abbastanza, entrambe hanno messo a referto 6 reti nelle prime 3 giornate, ma sono uguali anche in difesa, due reparti solidi che hanno subito solo 2 gol finora in campionato. Dopo una serie di partite ad alto punteggio, per questo scontro diretto torno a giocare Under su linea 3.0 gol totali che non mi dispiace per niente. Solo 1 volta negli ultimi 4 precedenti queste due formazioni hanno prodotto più di 3 gol totali, e nel match più recente a Lione è finita 1-1, un risultato che speriamo di vedere anche questo fine settimana.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.73

Programma completo 4° giornata Ligue 1

Il Monaco guida con 9 punti e una sola rete subita, seguito da un gruppo compatto a quota 7 formato da Lione, Paris FC, Lilla e Rennes. Il PSG ha raccolto due pareggi e una sconfitta, con 5 gol segnati e 6 subiti, un rendimento che a questo punto della stagione resta comunque facilmente recuperabile. Chiude la classifica l’Auxerre, ancora a zero punti.

CLASSIFICA

Monaco – 9 punti Lione – 7 punti Paris FC – 7 punti Lilla – 7 punti Rennes – 7 punti Racing Strasburgo – 6 punti Brest – 5 punti Lorient – 4 punti Troyes – 4 punti Lens – 3 punti Olympique Marsiglia – 3 punti Angers – 3 punti PSG – 2 punti Le Mans – 2 punti Nizza – 2 punti Le Havre – 1 punto Tolosa – 1 punto Auxerre – 0 punti

Il posticipo di domenica alle 20:45 porta il PSG a Brest, contro una squadra settima a 5 punti e ancora imbattuta. Per la formazione di Luis Enrique è la prima occasione utile per invertire l’andamento di questo avvio, in una stagione che resta comunque lunghissima.

Il Monaco capolista gioca sabato alle 17:15 sul campo dello Strasburgo, sesto a 6 punti e con l’attacco più prolifico del campionato, otto reti in tre giornate.

Ad aprire il turno è l’anticipo di questa sera alle 20:45 tra Rennes (quinto a 7 punti) e Olympique Marsiglia, fermo a 3 punti. Domenica alle 17:15 il neopromosso Le Mans ospita il Lens, anch’esso a quota 3, mentre alle 15:00 il Lilla riceve il Troyes e sabato alle 20:45 l’Auxerre ultimo in classifica affronta il Nizza.

Venerdì 11 Settembre, 20:45

Rennes vs Olympique Marsiglia

Sabato 12 Settembre, 17:15

Racing Strasburgo vs Monaco

Sabato 12 Settembre, 20:45

Le Havre vs Angers

Sabato 12 Settembre, 20:45

Auxerre vs Nizza

Sabato 12 Settembre, 20:45

Lorient vs Tolosa

Sabato 12 Settembre, 20:45

Paris FC vs Lione

Domenica 13 Settembre, 15:00

Lilla vs Troyes

Domenica 13 Settembre, 17:15

Le Mans vs Lens

Domenica 13 Settembre, 20:45

Brest vs PSG

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (2-1, +0.53 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.