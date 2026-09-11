Pronostico Paris FC-Lione: probabili formazioni, guida tv e scommesse gratis sulla 4° giornata di Ligue 1 del 12-09-2026

Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
11 Settembre 2026

In Francia nel fine settimana si gioca la 4° giornata di Ligue 1 e sabato allo Stade Jean Bouin il sorprendente Paris FC vuole cercare di mantenere l’imbattibilità in campionato, e ospiterà un Lione che al suo pari con 7 punti in avvio della stagione di calcio transalpino. Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026.

Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Lione, match della 4° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Grande avvio stagionale per la squadra di Parigi, e non parliamo del PSG che è clamorosamente 14 con soli 2 punti e non ha ancora vinto in campionato, ma del Paris FC che invece non ha ancora perso con 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Lo scorso turno i parigini sono passati con uno strepitoso 3-2 a Marsiglia, e prima aveva fatto fuori per 3-0 il Nizza.

Anche il Lione ha raccolto 7 punti ed è ancora imbattuto, con 2 vittorie intervallate da un pareggio 1-1 sul Le Havre. Lo scorso weekend il Lione ha superato con un netto 3-1 l’Auxerre in casa.

Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026

Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026

Probabili Formazioni Paris FC-Lione

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; H. Traoré, Coppola, Chergui, Sangui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko. Allenatore: Stéphane Gilli.

LIONE (3-4-2-1): Greif; Mata, Niakhaté, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Morton, Abner; Karabec, Merah; Himbert. Allenatore: Pierre Sage.

Guida TV Calcio: dove vedere Paris FC-Lione?

La sfida di Ligue 1 tra Paris FC e Lione (Olympique Lyonnais), in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Paris FC-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Paris FC-Lione
12/09/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.603.502.50
2.633.562.51
2.603.502.50
2.633.602.50
2.603.502.50

Le nostre scommesse su Paris FC-Lione

Finora le due squadre hanno segnato abbastanza, entrambe hanno messo a referto 6 reti nelle prime 3 giornate, ma sono uguali anche in difesa, due reparti solidi che hanno subito solo 2 gol finora in campionato. Dopo una serie di partite ad alto punteggio, per questo scontro diretto torno a giocare Under su linea 3.0 gol totali che non mi dispiace per niente. Solo 1 volta negli ultimi 4 precedenti queste due formazioni hanno prodotto più di 3 gol totali, e nel match più recente a Lione è finita 1-1, un risultato che speriamo di vedere anche questo fine settimana.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.73

Programma completo 4° giornata Ligue 1

Il Monaco guida con 9 punti e una sola rete subita, seguito da un gruppo compatto a quota 7 formato da Lione, Paris FC, Lilla e Rennes. Il PSG ha raccolto due pareggi e una sconfitta, con 5 gol segnati e 6 subiti, un rendimento che a questo punto della stagione resta comunque facilmente recuperabile. Chiude la classifica l’Auxerre, ancora a zero punti.

CLASSIFICA

  1. Monaco – 9 punti
  2. Lione – 7 punti
  3. Paris FC – 7 punti
  4. Lilla – 7 punti
  5. Rennes – 7 punti
  6. Racing Strasburgo – 6 punti
  7. Brest – 5 punti
  8. Lorient – 4 punti
  9. Troyes – 4 punti
  10. Lens – 3 punti
  11. Olympique Marsiglia – 3 punti
  12. Angers – 3 punti
  13. PSG – 2 punti
  14. Le Mans – 2 punti
  15. Nizza – 2 punti
  16. Le Havre – 1 punto
  17. Tolosa – 1 punto
  18. Auxerre – 0 punti

Il posticipo di domenica alle 20:45 porta il PSG a Brest, contro una squadra settima a 5 punti e ancora imbattuta. Per la formazione di Luis Enrique è la prima occasione utile per invertire l’andamento di questo avvio, in una stagione che resta comunque lunghissima.

Il Monaco capolista gioca sabato alle 17:15 sul campo dello Strasburgo, sesto a 6 punti e con l’attacco più prolifico del campionato, otto reti in tre giornate.

Ad aprire il turno è l’anticipo di questa sera alle 20:45 tra Rennes (quinto a 7 punti) e Olympique Marsiglia, fermo a 3 punti. Domenica alle 17:15 il neopromosso Le Mans ospita il Lens, anch’esso a quota 3, mentre alle 15:00 il Lilla riceve il Troyes e sabato alle 20:45 l’Auxerre ultimo in classifica affronta il Nizza.

Venerdì 11 Settembre, 20:45
Rennes vs Olympique Marsiglia

Sabato 12 Settembre, 17:15
Racing Strasburgo vs Monaco

Sabato 12 Settembre, 20:45
Le Havre vs Angers

Sabato 12 Settembre, 20:45
Auxerre vs Nizza

Sabato 12 Settembre, 20:45
Lorient vs Tolosa

Sabato 12 Settembre, 20:45
Paris FC vs Lione

Domenica 13 Settembre, 15:00
Lilla vs Troyes

Domenica 13 Settembre, 17:15
Le Mans vs Lens

Domenica 13 Settembre, 20:45
Brest vs PSG

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (2-1, +0.53 unità)
Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅
Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌
PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto Casino 200% fino a €2.000 Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.
4.0
Play Now Read Review

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico PSG-Monaco: analisi e scommesse sul big match della 3° giornata di Ligue 1 del 04-09-2026
Pronostici Ligue 1
Pronostico PSG-Monaco: analisi e scommesse sul big match della 3° giornata di Ligue 1 del 04-09-2026
4 Settembre 2026
Pronostico Lilla-PSG: anticipo e big match della 2° giornata di Ligue 1, venerdì 28 agosto 2026
Pronostici Ligue 1
Pronostico Lilla-PSG: anticipo e big match della 2° giornata di Ligue 1, venerdì 28 agosto 2026
28 Agosto 2026
Pronostico Marsiglia-Strasburgo: anticipo di venerdì 21 agosto che apre la Ligue 1 2026-2027
Pronostici Ligue 1
Pronostico Marsiglia-Strasburgo: anticipo di venerdì 21 agosto che apre la Ligue 1 2026-2027
21 Agosto 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY
Bonus Benvenuto Casino 200% fino a €2.000 Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.