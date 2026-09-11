In Francia nel fine settimana si gioca la 4° giornata di Ligue 1 e sabato allo Stade Jean Bouin il sorprendente Paris FC vuole cercare di mantenere l’imbattibilità in campionato, e ospiterà un Lione che al suo pari con 7 punti in avvio della stagione di calcio transalpino. Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026.
Pronostico Paris FC-Lione 12 settembre 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Lione, match della 4° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Grande avvio stagionale per la squadra di Parigi, e non parliamo del PSG che è clamorosamente 14 con soli 2 punti e non ha ancora vinto in campionato, ma del Paris FC che invece non ha ancora perso con 7 punti, frutto di 2 vittorie e 1 pareggio. Lo scorso turno i parigini sono passati con uno strepitoso 3-2 a Marsiglia, e prima aveva fatto fuori per 3-0 il Nizza.
Anche il Lione ha raccolto 7 punti ed è ancora imbattuto, con 2 vittorie intervallate da un pareggio 1-1 sul Le Havre. Lo scorso weekend il Lione ha superato con un netto 3-1 l’Auxerre in casa.
Probabili Formazioni Paris FC-Lione
PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; H. Traoré, Coppola, Chergui, Sangui; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko. Allenatore: Stéphane Gilli.
LIONE (3-4-2-1): Greif; Mata, Niakhaté, Hateboer; Tagliafico, Tessmann, Morton, Abner; Karabec, Merah; Himbert. Allenatore: Pierre Sage.
Guida TV Calcio: dove vedere Paris FC-Lione?
La sfida di Ligue 1 tra Paris FC e Lione (Olympique Lyonnais), in programma sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky GO e NOW.
Migliori quote per Paris FC-Lione
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Paris FC-Lione
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12/09/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.60
|3.50
|2.50
|2.63
|3.56
|2.51
|2.60
|3.50
|2.50
|2.63
|3.60
|2.50
|2.60
|3.50
|2.50
Le nostre scommesse su Paris FC-Lione
Finora le due squadre hanno segnato abbastanza, entrambe hanno messo a referto 6 reti nelle prime 3 giornate, ma sono uguali anche in difesa, due reparti solidi che hanno subito solo 2 gol finora in campionato. Dopo una serie di partite ad alto punteggio, per questo scontro diretto torno a giocare Under su linea 3.0 gol totali che non mi dispiace per niente. Solo 1 volta negli ultimi 4 precedenti queste due formazioni hanno prodotto più di 3 gol totali, e nel match più recente a Lione è finita 1-1, un risultato che speriamo di vedere anche questo fine settimana.
PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.73
Programma completo 4° giornata Ligue 1
Il Monaco guida con 9 punti e una sola rete subita, seguito da un gruppo compatto a quota 7 formato da Lione, Paris FC, Lilla e Rennes. Il PSG ha raccolto due pareggi e una sconfitta, con 5 gol segnati e 6 subiti, un rendimento che a questo punto della stagione resta comunque facilmente recuperabile. Chiude la classifica l’Auxerre, ancora a zero punti.
CLASSIFICA
- Monaco – 9 punti
- Lione – 7 punti
- Paris FC – 7 punti
- Lilla – 7 punti
- Rennes – 7 punti
- Racing Strasburgo – 6 punti
- Brest – 5 punti
- Lorient – 4 punti
- Troyes – 4 punti
- Lens – 3 punti
- Olympique Marsiglia – 3 punti
- Angers – 3 punti
- PSG – 2 punti
- Le Mans – 2 punti
- Nizza – 2 punti
- Le Havre – 1 punto
- Tolosa – 1 punto
- Auxerre – 0 punti
Il posticipo di domenica alle 20:45 porta il PSG a Brest, contro una squadra settima a 5 punti e ancora imbattuta. Per la formazione di Luis Enrique è la prima occasione utile per invertire l’andamento di questo avvio, in una stagione che resta comunque lunghissima.
Il Monaco capolista gioca sabato alle 17:15 sul campo dello Strasburgo, sesto a 6 punti e con l’attacco più prolifico del campionato, otto reti in tre giornate.
Ad aprire il turno è l’anticipo di questa sera alle 20:45 tra Rennes (quinto a 7 punti) e Olympique Marsiglia, fermo a 3 punti. Domenica alle 17:15 il neopromosso Le Mans ospita il Lens, anch’esso a quota 3, mentre alle 15:00 il Lilla riceve il Troyes e sabato alle 20:45 l’Auxerre ultimo in classifica affronta il Nizza.
Venerdì 11 Settembre, 20:45
Rennes vs Olympique Marsiglia
Sabato 12 Settembre, 17:15
Racing Strasburgo vs Monaco
Sabato 12 Settembre, 20:45
Le Havre vs Angers
Sabato 12 Settembre, 20:45
Auxerre vs Nizza
Sabato 12 Settembre, 20:45
Lorient vs Tolosa
Sabato 12 Settembre, 20:45
Paris FC vs Lione
Domenica 13 Settembre, 15:00
Lilla vs Troyes
Domenica 13 Settembre, 17:15
Le Mans vs Lens
Domenica 13 Settembre, 20:45
Brest vs PSG
Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027
STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)
LIGUE 1 2026-2027 (2-1, +0.53 unità)
Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅
Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌
PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅
Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.