In Francia nel fine settimana va in scena la 5° giornata di Ligue 1 e ci concentriamo nel testa coda di domenica alle ore 17:15 all’Allianz Riviera con il fanalino di coda Nizza che ospita la capolista Lilla di Daniele Ancelotti. Pronostico Nizza-Lilla 20 settembre 2026.

Pronostico Nizza-Lilla 20 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Nizza-Lilla, match della 5° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Lilla è al comando con 10 punti dopo le ultime 2 vittorie senza subire gol: 1-0 a Tolosa e 2-0 in casa sul Troyes. I ragazzi guidati in panchina da Daniele Ancelotti rispondono con una squadra molto quadrata ed esperta. In porta spazio a Berke Özer. La linea difensiva a quattro vedrà protagonisti Thomas Meunier e Romain Perraud come terzini, supportati al centro dalla coppia difensiva formata da Aïssa Mandi e Chancel Mbemba. A centrocampo, le chiavi del gioco saranno affidate al capitano Benjamin André, con Haraldsson e Mukau pronti a inserirsi sulla trequarti alle spalle dell’unica punta.

Al contrario il Nizza è in fondo alla classifica con 2 punti, frutto di due pareggi per una squadra che non ha ancora vinto e che ha segnato solo 1 rete al momento. L’allenatore Olivier Pantaloni dovrebbe affidarsi al consueto assetto tattico che vede Yehvann Diouf tra i pali. In difesa, Jonathan Clauss e Melvin Bard agiranno sulle corsie laterali, con Mendy e Juma Bah centrali. A centrocampo, l’esperienza di Tanguy Ndombele guiderà la manovra insieme a Salis Abdul Samed. In attacco, fari puntati su Elye Wahisupportato sulle fasce dalla qualità di Sofiane Diop e Mohamed-Ali Cho.

Probabili Formazioni Nizza-Lilla

NIZZA (4-2-3-1): Diouf; Clauss, Mendy, Bah, Bard; Ndombele, Abdul Samed; Cho, Diop, Louchet; Wahi.

LILLA (4-2-3-1): Özer; Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud; André, Bouaddi; Haraldsson, Mukau, Fernández-Pardo; Giroud

Guida TV Calcio: dove vedere Nizza-Lilla?

La partita Nizza-Lilla sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva in Italia su DAZN. Il match è in programma domenica 20 settembre alle ore 17:15.

Migliori quote per Nizza-Lilla

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Nizza-Lilla

Il Nizza è ultimo e non segna, solo 1 rete in 4 giornate, con 5 al passivo. Il Lilla è in testa anche grazie alla difesa che ha lasciato a secco gli ultimi 2 avversari e finora ha concesso solo 2 reti. Lo scorso anno doppio Under tra Lilla e Nizza, col 2-0 dell’andata del Nizza in casa e lo 0-0 del ritorno a Lilla.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.93

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (3-1, +1.26 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.