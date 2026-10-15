Domenica pomeriggio allo Stade Raymond-Kopa l’Angers ospita il Marsiglia per la 7° giornata di Ligue 1, con l’Olympique che si è finalmente sbloccato tornando alla vittoria nello scorso turno del campionato di calcio francese, e ora è a caccia di continuità dopo un periodo davvero buio. Pronostico Angers-Marsiglia 18 ottobre 2026.

Pronostico Angers-Marsiglia 18 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Angers-Marsiglia, match della 7° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

L’Angers, sotto la guida tecnica di Gilli S., si presenta a questa sfida con il morale alto dopo un incoraggiante avvio di torneo. I padroni di casa mostrano una discreta continuità e un buon impianto corale, avendo ottenuto un ruolino di marcia alternato ma solido nelle prime battute di stagione (2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Al contrario, l’Olympique Marsiglia, guidato in panchina da Génésio B., sta attraversando una pesantissima crisi di risultati. La formazione ospite ha iniziato il campionato in modo disastroso, inanellando ben 4 sconfitte consecutive nelle prime 5 giornate. Per i marsigliesi, questa trasferta rappresenta una tappa obbligata per invertire una rotta pericolosa e allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica.

Probabili Formazioni Angers-Marsiglia

ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomié; Courcoul, Belkebla; Belkhdim, Mouton, Sbaï; Peter. All. Gilli S.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Balerdi, Medina; Weah, Nadir, Højbjerg, Emerson Palmieri; Greenwood, Traorè; Gouiri. All. Génésio B.

Guida TV Calcio: dove vedere Angers-Marsiglia?

Il match tra Angers e Olympique Marsiglia, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Raymond Kopa sarà disponibile in diretta televisiva e in streaming per l’Italia sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma NOW.

Migliori quote per Angers-Marsiglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Angers-Marsiglia

La tradizione recente sorride decisamente alla formazione ospite. Il Marsiglia non perde contro l’Angers da 9 incontri consecutivi (raccogliendo 6 vittorie e 3 pareggi). L’ultimo incrocio cronologico risale al 17 gennaio 2026 (nella passata stagione), quando il Marsiglia si impose in modo travolgente in trasferta per 5-2. Andiamo con un altro successo del Marsiglia che ha bisogno di trovare continuità e potrà contare su un gruppo di qualità superiore, ma siamo sempre in trasferta e in un momento delicato, quindi giochiamo l’Asian Handicap che ci darà mezzo rimborso in caso di pareggio.

PRONOSTICO: MARSIGLIA 0, +0.5 (AH) @1.83

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (3-3, -0.74 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.