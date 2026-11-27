In Francia si gioca la 12° giornata di Ligue 1 che sarà chiusa da Olympique Lione-Monaco, una delle sfide più interessanti di questo turno del campionato di calcio transalpino, su cui si concentra la nostra free pick del fine settimana. Pronostico Lione-Monaco 29 novembre 2026.
Pronostico Lione-Monaco 29 novembre 2026: analisi e statistiche
Scontro tra la 4° e l’8° forza del campionato di Ligue 1. Al momento il Lione sta meglio al 4° posto con 20 punti, anche se ultimamente è andato a corrente alternata con un paio di sconfitte in trasferta nelle ultime 4 giornate, ma in casa la formazione di Vicens non ha ancora perso ed è quasi perfetta. Dopo il pareggio all’esordio ha infatti messo in fila 4 vittorie consecutive sul proprio campo, subendo solo 2 gol in questo arco di tempo.
Il Monaco è in 8° posizione ed è reduce da 3 pareggi consecutivi, anche se la squadra del Principato a forza di X sta perdendo terreno visto che in campionato non vince da 6 giornate.
Probabili formazioni Lione-Monaco
LIONE (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Merah, Nakamura. All. Vicens.
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Dier, Teze, Sané; Vanderson, Camara, Zakaria, Nazinho; Minamino, Abline; Brunner. All. Filipe Luís.
Migliori quote per Lione-Monaco
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Lione-Monaco
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29/11/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|1.90
|3.50
|4.10
|1.85
|3.50
|4.10
|1.90
|3.45
|4.15
|1.85
|3.45
|4.10
|1.85
|3.45
|4.10
Le nostre scommesse su Lione-Monaco
La difesa del Lione ha concesso appena 3 gol in 5 partite in casa mentre il Monaco ha segnato 3 Under nelle ultime 4 trasferte. In generale sono due delle migliori squadre da Under in stagione, entrambe O/U 4-7, nelle partite del Monaco vediamo 2.4 gol di media, in quelle del Lione 2.3.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.91
Risultati Free Pick Ligue 1 2026-2027
LIGUE 1 2026-2027 (6-4, +0.71 unità)
Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅
Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌
PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅
Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅
Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌
Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌
Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅
PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅
Paris FC-Monaco: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85❌
Lilla-Lione: UNDER 2.5 @1.80✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.