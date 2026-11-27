In Francia si gioca la 12° giornata di Ligue 1 che sarà chiusa da Olympique Lione-Monaco, una delle sfide più interessanti di questo turno del campionato di calcio transalpino, su cui si concentra la nostra free pick del fine settimana. Pronostico Lione-Monaco 29 novembre 2026.

Pronostico Lione-Monaco 29 novembre 2026: analisi e statistiche

Scontro tra la 4° e l’8° forza del campionato di Ligue 1. Al momento il Lione sta meglio al 4° posto con 20 punti, anche se ultimamente è andato a corrente alternata con un paio di sconfitte in trasferta nelle ultime 4 giornate, ma in casa la formazione di Vicens non ha ancora perso ed è quasi perfetta. Dopo il pareggio all’esordio ha infatti messo in fila 4 vittorie consecutive sul proprio campo, subendo solo 2 gol in questo arco di tempo.

Il Monaco è in 8° posizione ed è reduce da 3 pareggi consecutivi, anche se la squadra del Principato a forza di X sta perdendo terreno visto che in campionato non vince da 6 giornate.

Probabili formazioni Lione-Monaco

LIONE (4-3-3): Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner; Bidstrup, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Merah, Nakamura. All. Vicens.

MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Dier, Teze, Sané; Vanderson, Camara, Zakaria, Nazinho; Minamino, Abline; Brunner. All. Filipe Luís.

Migliori quote per Lione-Monaco

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Le nostre scommesse su Lione-Monaco

La difesa del Lione ha concesso appena 3 gol in 5 partite in casa mentre il Monaco ha segnato 3 Under nelle ultime 4 trasferte. In generale sono due delle migliori squadre da Under in stagione, entrambe O/U 4-7, nelle partite del Monaco vediamo 2.4 gol di media, in quelle del Lione 2.3.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.91

Risultati Free Pick Ligue 1 2026-2027

LIGUE 1 2026-2027 (6-4, +0.71 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅

PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Monaco: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85❌

Lilla-Lione: UNDER 2.5 @1.80✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.