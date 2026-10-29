Nel weekend in Francia si gioca la 9° giornata di Ligue 1 e tra le sfide che ci interessano maggiormente per le scommesse, ma non solo, c’è il match di sabato allo Stade Jean Bouin nella Capitale, dove arriva la squadra del Principato di Monaco. Pronostico Paris FC-Monaco 1 novembre 2026.

Pronostico Paris FC-Monaco 1 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Paris FC-Monaco, match della 9° giornata di Ligue 1 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

I padroni di casa del Paris FC occupano attualmente il 3° posto con 14 punti, reduci dal pareggio nell’ultimo turno contro il Lens. La formazione parigina sta dimostrando un’ottima continuità e punta a sfruttare l’ambiente casalingo per scavalcare le dirette concorrenti al titolo. Brunner torna a disposizione in attacco dopo aver scontato il turno di squalifica.

Posizionato al 5° posto, anch’esso a quota 14 punti a causa della differenza reti. Sotto la guida strategica di Filipe Luís, il Monaco ha finora registrato una sola sconfitta nelle 12 gare ufficiali disputate in stagione, arrivando dal pareggio per 1-1 contro il LOSC Lille. L’esterno offensivo dell’AS Monaco Ansu Fati è in forte dubbio per un problema muscolare accusato contro il Lille.

Probabili Formazioni Paris FC-Monaco

PARIS FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Otavio; Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Pagis, Koleosho; Sinayoko. All. Rosenior.

MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner. All. Filipe Luís.

Guida TV Calcio: dove vedere Paris FC-Monaco?

La sfida in programma domenica 1 novembre 2026 alle ore 17:15 allo Stadio Jean Bouin di Parigi, valida per la 9ª giornata della Ligue 1 è in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Paris FC-Monaco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Paris FC-Monaco

Il Monaco è in crisi visto che non vince da 3 turni in campionato, con 1 sconfitta e 2 pareggi, ma anche il Paris FC, dopo un grande avvio stagionale, è tornato con i piedi per terra perdendo 2 delle ultime 3 partite. In casa rimane imbattuto, ma potrebbe interrompersi questa striscia positiva dei padroni di casa. Vogliamo dare fiducia al riscatto della squadra del Principato e la prendiamo con Asian Handicap 0, +0.5, ovvero incasseremo (metà) anche in caso di pareggio.

PRONOSTICO: MONACO (0, +0.5 AH) @1.85

Risultati Scommesse Ligue 1 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (9-23, -15.72 unità)

LIGUE 1 2026-2027 (5-3, +0.91 unità)

Marsiglia-Strasburgo: 1 @1.73✅

Lilla-PSG: UNDER 3.0 @1.67❌

PSG-Monaco: UNDER 3.5 @1.80✅

Paris FC-Lione: UNDER 3.0 @1.73✅

Nizza-Lilla: UNDER 2.5 @1.93❌

Lens-Lione: 2 +0.25 AH @1.70❌

Angers-Marsiglia: 2 -0.25 AH @1.83✅

PSG-Lione: UNDER 3.5 @1.80✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.