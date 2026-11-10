Nessuna delle due capoliste di Bundesliga (Bayern Monaco e Borussia Dortmund) ha brillato, ma entrambe hanno portato a casa i tre punti e arrivano alla sosta ancora imbattute. Il Friburgo è terzo, il Lipsia ha vinto la quinta partita su cinque in casa e il Leverkusen si è ripreso il derby del Reno. Antepost Bundesliga.

Antepost Bundesliga: classico testa a testa tedesco tra Bayern e Borussia

In Germania Bayern Monaco e Borussia Dortmund hanno vinto entrambe di misura in Bundesliga e restano appaiate a 21 punti e imbattute, con Friburgo e Lipsia a ridosso.

Il Bayern Monaco, ancora guidato dal vice Aaron Danks in assenza di Kompany, ha vinto a Magonza con i gol di Kimmich al 14′ e di Karl al 57′, entrambi su assist di Kane, e ha sofferto solo nel recupero, quando Tietz ha accorciato di testa. Il successo ha avuto però un prezzo: Neuer è uscito per un infortunio al piede prima dell’intervallo, sostituito da Urbig. Il Borussia Dortmund ha avuto bisogno di una doppietta di Nmecha nella ripresa per superare l’Elversberg, che ha riaperto la partita con una rovesciata di Futkeu e ha chiuso in avanti: la squadra di Kovač resta imbattuta e appaiata ai bavaresi a 21 punti, con il Bayern davanti per differenza reti.

Il Friburgo ha battuto l’Union Berlino con un’autorete di Khedira e un gol di Suzuki ed è terzo a 19, mentre il Lipsia, sotto dopo un minuto per il gol di Kade, ha segnato cinque reti all’Augsburg e sale a 18: cinque vittorie in cinque partite casalinghe per la squadra di Demichelis. Il Leverkusen ha interrotto una serie negativa vincendo il derby a Colonia con la punizione di Aleix García e il gol di Schick, inutile il 2-1 di Saïd El Mala nel recupero. Il Werder ha perso a Stoccarda e rimane a 15 punti, l’Eintracht ha salvato il pari a Paderborn con il secondo gol di Burkardt al 93′. In coda il Mönchengladbach, in dieci dalla fine del primo tempo per l’espulsione di Itakura, ha perso 3-1 ad Amburgo ed è ultimo con 4 punti; Schalke e Union, battute da Hoffenheim e Friburgo, restano a 6 e 7. Alla ripresa il Bayern apre la 10ª giornata venerdì 20 novembre contro il Colonia, il Dortmund gioca a Mönchengladbach il giorno dopo.

ULTIMI RISULTATI BUNDESLIGA

Venerdì 6 novembre

Amburgo-Borussia Mönchengladbach 3-1 (Muheim 11′, Nandja 60′, Grønbæk 70′; Scally 44′)

Sabato 7 novembre

Borussia Dortmund-Elversberg 2-1 (Nmecha 55′ e 71′; Futkeu 81′)

RB Lipsia-Augsburg 5-2 (Banzuzi 34′, Nkunku 35′, Raum 45+1′, Rômulo 60′, Baumgartner 66′; Kade 1′, Ogundu 90+3′)

Mainz-Bayern Monaco 1-2 (Tietz 90+3′; Kimmich 14′, Karl 57′)

Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2 (Obermair 45′, rig. Pieringer 73′; Burkardt 23′ e 90+3′)

Stoccarda-Werder Brema 1-0 (Mittelstädt 7′)

Domenica 8 novembre

Colonia-Leverkusen 1-2 (Saïd El Mala 90+2′; Aleix García 7′, Schick 85′)

Friburgo-Union Berlino 2-0 (aut. Khedira 55′, Suzuki 67′)

Hoffenheim-Schalke 04 2-1 (Asllani 10′, Lemperle 26′; Adamu 81′)

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2026-2027

Bayern Monaco – 21 punti Borussia Dortmund – 21 punti Friburgo – 19 punti RB Lipsia – 18 punti Leverkusen – 16 punti Werder Brema – 15 punti Elversberg – 13 punti Stoccarda – 12 punti Hoffenheim – 12 punti Eintracht Francoforte – 12 punti Amburgo – 12 punti Mainz – 10 punti Paderborn – 10 punti Augsburg – 9 punti Colonia – 9 punti Union Berlino – 7 punti Schalke 04 – 6 punti Borussia Mönchengladbach – 4 punti

Quote Antepost Bundesliga: Bayern Monaco super favorito

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2026-2027. I bookmakers non credono nel testa a testa e favoriscono nettamente il Bayern Monaco @1.08 con una quota già simbolica rispetto al Borussia Dortmund che troviamo @11 volte la posta, per non parlare di RB Lipsia e Bayer Leverkusen entrambe @26 e il Friburgo @41.

Risultati Free Pick calcio tedesco

Vediamo anche il recap delle giocate selezionate come free pick sulla Bundesliga in questa stagione 2026-2027 che è iniziata abbastanza bene.

BUNDESLIGA 2026-2027 (5-3, +1.88 unità)

Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌

Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌

Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅

Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅

Leverkusen-Friburgo: 1 @1.75✅

Colonia-Schalke: UNDER 3.0 @1.85✅

Bayern-Borussia: X PRIMO TEMPO @3.10 (1/2)❌

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