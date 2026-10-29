Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund: le scommesse gratuite sul Der Klassiker dell’8° giornata Bundesliga del 31-10-2026

Pronostici Bundesliga
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29 Ottobre 2026

In Germania i riflettori dell’8° giornata di Bundesliga saranno tutti puntati sul Der Klassiker che andrà in scena sabato alle ore 18:30 dall’Allianz Arena di Monaco, scontro tra le due più importanti squadre di calcio tedesco, che  al momento condividono il primato in classifica nel campionato di calcio in Germania. Pronostico Bayern-Dortmund 31 ottobre 2026.

Pronostico Bayern-Dortmund 31 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayern Monaco-Borussia Dortmund match del 8° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany si trova in vetta alla classifica a quota 17 punti, condivisa proprio con i rivali odierni. I bavaresi sono in netta crescita offensiva e arrivano dall’importante successo esterno per 3-1 sul campo del Friburgo. Tuttavia, la difesa continua a mostrare qualche lacuna, non riuscendo a mantenere la porta inviolata da sei match ufficiali.

A pari punti con il Bayern in cima alla classifica, i gialloneri del Borussia Dortmund arrivano a Monaco forti di un ruolino di marcia solido. Nell’ultimo turno di campionato hanno superato il Werder Brema in coppa e mantengono un eccellente rendimento complessivo. La squadra mostra una notevole quadratura difensiva ma dovrà fare i conti con la spinta dell’Allianz Arena.

Pronostico Bayern-Dortmund 31 ottobre 2026

Pronostico Bayern-Dortmund 31 ottobre 2026

Probabili Formazioni Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Gnabry; Kane. All. Kompany.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Sabitzer, Beier; Guirassy. All. Kovac.

Guida TV Calcio: dove vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund?

Il grande classico del calcio tedesco è in programma sabato 31 ottobre alle ore 18:30 dall’Allianz Arena e sarà in diretta televisiva esclusiva sui canali di Sky Sport (in particolare su Sky Sport Uno). Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà visibile per gli abbonati sulle piattaforme NOW e Sky Go.

Migliori quote per Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund
31/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.703.754.50
1.723.654.48
1.723.704.50
1.723.704.55
1.703.704.65

Le nostre scommesse su Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Non è mai semplice giocare su un match del genere, che quest’anno arriva inoltre con le due squadre appaiate in testa al campionato con gli stessi punti. L’equilibrio potrebbe continuare anche in campo tra queste due formazioni, almeno per il Primo Tempo dove consigliamo la X, ma dimezzando l’investimento solito visto che parliamo di una quota sopra 3x.

PRONOSTICO: X PRIMO TEMPO @3.10 (1/2 stake)

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (5-2, +2.38 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌
Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅
Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅
Leverkusen-Friburgo: 1 @1.75✅
Colonia-Schalke: UNDER 3.0 @1.85✅

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