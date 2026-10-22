Pronostico Colonia-Schalke: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 7° giornata Bundesliga del 24-10-2026

Pronostico Colonia-Schalke 24 ottobre 2026
Pronostici Bundesliga
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22 Ottobre 2026

In Germania si gioca la 7° giornata di Bundesliga e tra le sfide più interessanti che abbiamo individuato per la nostra scommessa del weekend sul campionato di calcio tedesco, è quella che va in scena sabato pomeriggio al RheinEnergieStadion. Pronostico Colonia-Schalke 24 ottobre 2026.

Pronostico Colonia-Schalke 24 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Bayer Leverkusen-Friburgo match del 7° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Colonia è al 12° posto con 7 punti. I padroni di casa si presentano all’incontro con un rullino di marcia altalenante fatto di 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Nonostante i problemi difensivi (11 gol subiti), il Colonia tra le mura amiche esprime un calcio propositivo ed efficace, registrando una media altissima di conclusioni e oltre 6 tiri nello specchio a partita.

Lo Shalke 04 è indietro, solo 15° con 5 punti raccolti dopo le prime 6 giornate. L’inizio di campionato è stato molto complicato per gli ospiti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Lo Schalke fa un’enorme fatica in fase realizzativa (solo 4 gol fatti), ma compensa parzialmente con un’ottima solidità e organizzazione difensiva, come testimonia il clamoroso 0-0 strappato in trasferta contro il Bayern Monaco in questo avvio di stagione.

Pronostico Colonia-Schalke 24 ottobre 2026

Pronostico Colonia-Schalke 24 ottobre 2026

Probabili Formazioni Colonia-Schalke

COLONIA (3-4-1-2): Urbig; Schmied, Telle, Paqarada; Thielmann, Huseinbašić, Martel, Finkgräfe; Kainz; Downs, Maina. All. Struber G.

SCHALKE 04 (4-2-3-1): Heekeren; Gantenbein, Kalas, Wasinski, Murkin; Schallenberg, Grüger; Antwi-Adjei, Younes, Mohr; Karaman. All. van Wonderen K.

Guida TV: dove vedere Colonia-Schalke?

Il match di Bundesliga Colonia-Schalke 04 si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:30. Diretta su uno dei canali Sky Sport dedicati al calcio internazionale e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Colonia-Schalke

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Colonia-Schalke
24/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.753.25
2.073.723.23
2.053.753.20
2.053.903.25
2.053.753.20

Le nostre scommesse su Colonia-Schalke

Nelle sfide più recenti giocate a Colonia, i padroni di casa hanno storicamente goduto del fattore campo e in generale non perdono da 11 precedenti contro lo Schalke. Se contiamo solo il campionato, lo Schalke non batte il Colonia dal 2016. Nello scontro più recente, sempre qui a Colonia, i padroni di casa vinsero con lo scarto minimo di 1-0, e anche per questa sfida prevediamo poche reti, meno di 3 (con esattamente 3 gol totali segnati avremo il rimborso completo della puntata grazie alla somma gol asiatica).

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.85

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (4-2, +1.53 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌
Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅
Magonza-Leverkusen: 2 +0 AH @1.65✅
Leverkusen-Friburgo: 1 @1.75✅

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