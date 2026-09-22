Il campionato di calcio tedesco è quello più “acerbo”, essendo l’ultimo al via tra i top campionati europei, con sole 4 giornate disputate ma si stanno già delineando le forze in campo, col Borussia Dortmund che prova a sfidare l’egemonia del Bayern Monaco. Aggiornamento Bundesliga.

Aggiornamento Bundesliga: il Borussia sfida il dominio bavarese

4 giornate di Bundesliga sono poche per iniziare a dare un giudizio, ma quest’anno il Borussia Dortmund proverà a contendere il titolo alla dominatrice degli ultimi anni, il Bayern Monaco. Alla prima pausa il Borussia ci arriva come unica squadra a punteggio pieno, 4 vittorie su 4 e miglior difesa con 2 soli gol al passivo.

Il Bayern Monaco non è infermabile, lo abbiamo visto nello 0-0 sul campo dello Schalke alla 2° giornata e il faticoso 2-1 sul campo della neopromossa Elversberg, ma poi i bavaresi sono andati alla pausa travolgendo 7-0 l’Union Berlino che è al penultimo posto con 1 punto, la peggior difesa del campionato (17 gol al passivo) e il peggior differenziale reti (-13). Solo il Borussia Monchengladbach fa peggio in termini di punti, visto che è ancora a secco con 4 sconfitte su 4.

Il Friburgo prova a tenere il ritmo delle big 2, anche lei è a 10 punti come il Bayern ed è la terza squadra ancora imbattuta in Germania, dopo il ko dell’Augusta per 2-3 a Brema prima della pausa. Augusta a 7 punti, agganciato dal Bayer Leverkusen che dopo il ko all’esordio non ha più perso, dal Magonza, dal Werder Brema e dal sorprendente Elversberg.

Il Lipsia è a centro classifica a 6 punti, dietro a questo gruppetto. La squadra della Red Bull o vince o perde, ma sembra avere il mal di trasferta con 2 ko su 2 mentre in casa ha vinto e anche bene (3-0 al Monchengladbach e 5-0 all’Amburgo che tra l’altro ha all’attivo solo 2 reti, peggior attacco della Bundesliga).

La pessima difesa rende il Borussia Monchengladbach una squadra da Over finora perfetta (O/U 4-0) con ben 5.5 gol totali di media nelle sue partite, ma dietro fa ancora peggio l’Union Berlino e nelle partite della squadra della capitale assistiamo a 5.3 reti. Anche con l’Eintracht Francoforte non ci si annoia con 4.8 reti di media, poi ci sono i match di Hoffenheim ed Augusta dove assistiamo a 4.3 gol, tutte queste squadre hanno sempre segnato Over in questo primo scampolo di campionato tedesco dove si segna tantissimo, visto anche che le migliori squadre da Under sono O/U 2-2, e sono Borussia Dortmund (come detto grazie alla solida difesa), Padeborn e Schalke 0-4, dove vediamo appena solo 1.8 gol totali.

CLASSIFICA BUNDESLIGA

. Borussia Dortmund 12

2. Bayern Monaco 10

3. Friburgo 10

4. Augsburg 7

5. Bayer Leverkusen 7

6. Mainz 7

7. Elversberg 7

8. Werder Brema 7

9. Lipsia 6

10. Eintracht Francoforte 5

11. Schalke 04 5

12. Paderborn 4

13. Colonia 4

14. Hoffenheim 3

15. Stoccarda 3

16. Amburgo 3

17. Union Berlino 1

18. Borussia Monchengladbach 0

Quote Antepost: i bookmakers rimangono convinti sul Bayern

Anche se il Borussia Dortmund @9 è avanti in classifica e ci vuole provare, i bookmakers quotano altissimi i gialloneri nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Bundesliga 2026-2027 dove è sempre il Bayern Monaco @1.11 a dominare. Al terzo posto troviamo il Bayer Leverkusen @26 ma comunque molto staccato, così come il RB Lipsia @29, poi si passa direttamente in tripla cifra con lo Stoccarda @101 e il Friburgo @151 volte la posta.

Prossimo turno: 5° giornata di Bundesliga con Lipsia-Francoforte

La 5° giornata di Bundesliga inizierà con l’anticipo di venerdì 9 ottobre, sarà una lunga sosta, ma si tornerà in campo subito con la capolista, in un grande classico del calcio in Germania, Borussia Dortmund-Werder Brema. Al sabato si apre con l’interessante Augusta-Bayern Monaco dove i bavaresi scenderanno in campo sapendo già il risultato dei rivali di Dortmund.

Magonza-Bayer Leverkusen è un’altra sfida interessante e si gioca sabato alle ore 15:30 anche se il match da attenzione maggiormente si gioca alle ore 18:30, RB Lipsia-Eintracht Francoforte due formazioni al momento a centro classifica che devono dare subito una svolta alla loro stagione.

Solo 2 partite domenicali a chiudere questo turno del campionato di calcio tedesco che come di consueto di concentra maggiormente al sabato. L’11 ottobre alle ore 15:30 si gioca Colonia-Monchengladbach mentre alle 17:30 si chiude con Friburgo-Schalke, altra sfida interessante e per niente banale.

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