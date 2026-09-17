Sabato in Germania si gioca la 4° giornata di Bundesliga con un match molto interessante su cui si basa la nostra scommessa del weekend di calcio tedesco, alla MHPArena di Stoccarda arriva il Borussia Dortmund. Pronostico Stoccarda-Dortmund 19 settembre 2026.

Pronostico Stoccarda-Dortmund 19 settembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Stoccarda-Borussia Dortmund match del 4° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Avvio complicato per lo Stoccarda che nelle prime 3 giornate di campionato ha portato a casa solo 3 punti, grazie al 4-1 interno sul Colonia, ma ha perso le 2 trasferte, il pesante 1-5 all’esordio sul campo del Bayern Monaco, e l’1-2 con l’Hoffenheim la settimana scorsa. Il tecnico Sebastian Hoeneß si affida alle sue certezze a centrocampo, con il leader Angelo Stiller a gestire la manovra e Karazor a fare diga. Tra i pali confermatissimo Alexander Nübel. In avanti, l’attacco sarà guidato da Deniz Undavaffiancato da Führich e l’esperto Demirović, pronti a mettere in difficoltà la retroguardia giallonera

Il Borussia Dortmund è invece in testa alla classifica di Bundesliga a punteggio pieno (assieme clamorosamente al Friburgo e non al Bayern che è dietro con 7 punti), 3 vittorie su 3, 9 punti, 8 gol segnati e solo 2 concessi agli avversari dopo l’ultimo 3-0 al Padeborn della scorsa settimana. La formazione di Niko Kovač vuole dare continuità alla striscia positiva in campionato affidandosi all’ex di lusso Serhou Guirassy come terminale offensivo principale. In mediana spazio alla coppia formata dal capitano Emre Cane da Felix Nmecha, mentre sulle corsie laterali spingeranno Ryerson e Bensebaini. Difesa a tre davanti a Gregor Kobel.

Probabili Formazioni Stoccarda-Borussia Dortmund

STOCCARDA (3-4-2-1): Nübel; Jeltsch, Chabot, Hendriks; Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt; Führich, Demirović; Undav

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Schlotterbeck, Mané; Ryerson, Nmecha, Sabitzer, Bensebaini; Beier, Chukwuemeka; Guirassy

Guida TV Calcio: dove vedere Stoccarda-Borussia Dortmund?

Il match tra Stoccarda e Borussia Dortmund si giocherà sabato alle ore 18:30 dalla MHPArena e si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Stoccarda-Borussia Dortmund

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Stoccarda-Borussia Dortmund

Lo scorso anno, dopo il pirotecnico 3-3 dell’andata a Dortmund, il Borussia riuscì ad espugnare Stoccarda con un 2-0, e in questo momento i gialloneri potrebbero replicare anche in questa trasferta, ma ci copriamo un po con le quote Asian Handicap 0, +0.5 ovvero avremo una mezza cassa anche in caso di pareggio.

PRONOSTICO: DORTMUND 0, +0.5 AH @1.83

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (1-2, -0.70 unità)

Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌

Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅

Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.