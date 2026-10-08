Pronostico Magonza-Bayer Leverkusen: analisi, guida tv e scommesse 5° giornata Bundesliga del 10-10-2026

Pronostico Magonza-Leverkusen 10 ottobre 2026
Pronostici Bundesliga
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8 Ottobre 2026

Torna in campo il campionato di calcio tedesco con la 5° giornata di Bundesliga dal 9 al 11 ottobre, e noi ci concentriamo sul match di sabato pomeriggio dalla Mewa Arena. Pronostico Magonza-Leverkusen 10 ottobre 2026.

Pronostico Magonza-Leverkusen 10 ottobre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Magonza-Bayer Leverkusen match del 5° giornata di Bundesliga 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato tedesco.

Il Bayern Leverkusen è al 5° posto in classifica con 7 punti. Le Aspirine (allenate da Kasper Hjulmand) stanno vivendo un buon momento di forma complessivo, con una striscia recente di 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite tra tutte le competizioni. In campionato hanno raccolto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Magonza è vicino, al 6° posto con 7 punti anche per lei. I padroni di casa inseguono a pari punti con lo stesso identico ruolino di marcia in Bundesliga (2 vittorie, 1 pareggio e 1 KO) e arrivano dal morale altissimo dopo aver vinto un rocambolesco scontro esterno per 4-3 sul campo del Borussia Mönchengladbach.

Pronostico Magonza-Leverkusen 10 ottobre 2026

Pronostico Magonza-Leverkusen 10 ottobre 2026

Probabili Formazioni Magonza-Bayer Leverkusen

MAGONZA (3-4-2-1) – Batz; Kohr, Posch, Potulski; Widmer, Sano, Mwene, J. S. Lee; Nebel, Becker; Tietz. Ct: Henriksen.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1) – Blaswich; Quansah, Tapsoba, Medina; Lucas Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo; Hofmann, Tillman; Schick. Ct: Hjulmand.

Guida TV Calcio: dove vedere Magonza-Bayer Leverkusen?

Il match di Bundesliga tra Magonza (1. FSV Mainz 05) e Bayer Leverkusen si disputerà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15:30 presso la MEWA Arena di Magonza, valido per la 5ª giornata del campionato tedesco. Il match sarà in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Magonza-Bayer Leverkusen

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Magonza-Bayer Leverkusen
10/10/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.804.002.15
2.893.812.21
2.904.002.15
2.883.802.15
2.853.852.20

Le nostre scommesse su Magonza-Bayer Leverkusen

Sfida tra 5° e 6° in classifica, appaiate a 7 punti, ma oggi la superiorità del Bayer Leverkusen potrà venire fuori anche se in trasferta ci copriamo con l’Asian handicap (avremo il rimborso sulla puntata in caso di pareggio). Il Bayer non ha mai perso contro il Mainz negli ultimi 6 precedenti, con 4 vittorie 2 pareggi.

PRONOSTICO: LEVERKUSEN +0 (AH) @1.65

Risultati Scommesse Bundesliga 2026-2027

STAGIONE 2025-2026 (17-14-1 -0.27 unità)

BUNDESLIGA 2026-2027 (2-2, +0.13 unità)
Borussia Dortmund-Amburgo: GOL SI @1.80❌
Amburgo-Magonza: GOL NO @2.30✅
Augusta-Bayer Leverkusen: 2 @1.80❌
Stoccarda-Borussia Dortmund: 2 +0.25 AH @1.83✅

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