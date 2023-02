Pronostici Bundesliga 22a giornata. In Germania si gioca un turno molto importante di campionato, anche solo per il posticipo al vertice, Bayern Monaco-Union Berlino. La nostra FREE PICK di giornata sul campionato di calcio tedesco la spendiamo però su Hoffenheim-Borussia Dortmund.

Pronostici Bundesliga 22a giornata: Big match tedeschi

Dopo l’anticipo di venerdì tra Magonza-Borussia Monchengladbach, il 22° turno di Bundesliga proseguirà sabato con sei match dove spicca la sfida d’alta quota tra Lipsia-Eintracht Francoforte, che si giocano un posto in Champions (4-0 per i rossoneri all’andata). Dovrà fare attenzione il Friburgo (4° a quota 40), che ospita il Bayer Leverkusen con l’obiettivo di consolidare la propria posizione.

Domenica alle 17:30 si affrontano all’Allianz Arena di Monaco Bayern-Union Berlino, sfida che mette in palio la vetta della Bundesliga. La squadra della capitale rappresenta la sorpresa di questo campionato, mentre gli uomini di Nagelsmann hanno lasciato per strada qualche punto di troppo considerando i 7 pareggi e le 2 sconfitte. L’Union non ha mai battuto il Bayern Monaco: il bilancio è di 4 sconfitte e 3 pareggi, incluso quello dell’andata (1-1).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 22a giornata: Programma completo

Magonza-Monchengladbach (24.02. 20:30)

Brema-Bochum (25.02. 15:30)

Colonia-Wolfsburg (25.02. 15:30)

Hertha-Augusta (25.02. 15:30)

Hoffenheim-Dortmund (25.02. 15:30)

RB Lipsia-Francoforte (25.02. 15:30)

Schalke-Stoccarda (25.02. 18:30)

Friburgo-Leverkusen (26.02. 15:30)

Bayern-Union Berlino (26.02. 17:30)

FREE PICK Hoffenheim-Borussia Dortmund

Trasferta per il Borussia Dortmund, una delle tre squadre di testa con 43 punti, che fa visita all’Hoffenheim, che perde da 4 turni di fila e ha bisogno di risultati utili per salvarsi. Sono 5 le sconfitte consecutive dell’Hoffenheim se consideriamo anche la coppa tedesca, e non vince da 8 partite.

Al contrario il Borussia tra campionato, coppa tedesca e anche Champions League, sa solo vincere da 10 partite a questa parte, e secondo noi porterà questa striscia a 11 vittorie. Il Borussia ha sempre battuto l’Hoffenheim negli ultimi 3 precedenti, compreso l’1-0 dell’andata. La quota sta calando, anche il mercato va sugli ospiti, e come free pick consigliamo VITTORIA BORUSSIA @1.80.

Segui anche il canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale. Siamo anche su INSTAGRAM.