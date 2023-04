Pronostici Bundesliga 27a giornata. Un turno di Pasqua davvero esplosivo in Germania dove le prime 4 della classe si sfidano: Friburgo-Bayern Monaco e Borussia Dortmund-Union Berlino sono certamente le partite da non perdere. La nostra Free pick è però su Hertha-RB Lipsia

Pronostici Bundesliga 27a giornata: le partite di cartello

Sabato alle 15:30 la Bundesliga una giornata davvero imperdibile con un doppio scontro al vertice che potrebbe cambiare le sorti del campionato di calcio tedesco. Il Bayern Monaco di Tuchel sarà di scena a Friburgo, proprio contro la formazione che martedì sera ha eliminato i bavaresi dalla Coppa di Germania vincendo per 2-1. I ragazzi di Streich non perdono da 7 turni in campionato e in più devono vendicare il 5-0 subito all’andata all’Allianz Arena. Le quote non sembrano tenere conto di quanto detto e gli ospiti bavaresi sono stra-favoriti @1.45, una quota troppo bassa per questa trasferta insidiosa.

Proverà ad approfittarne la seconda in classifica, il Borussia Dortmund, che però dovrà vedersela contro l’Union Berlino, attuale terza forza con 51 punti e reduce da 2 successi di fila. All’andata a Berlino la Union si impose 2-0 contro il Borussia ma questa volta le quote sono tutte per la squadra di Dortmund data @1.60 per il riscatto vincente.

Passa quasi in secondo piano un altra bella ed interessante sfida, quella tra Bayer Leverkusen (40 punti e 4 successi di fila) ed Eintracht Francoforte (41) che si giocano la sesta piazza.

Pronostici Bundesliga 27a giornata: Programma completo e Quote

Augusta-Colonia (08.04. 15:30)

Dortmund-Union Berlino (08.04. 15:30)

Friburgo-Bayern (08.04. 15:30)

Leverkusen-Francoforte (08.04. 15:30)

Magonza-Brema (08.04. 15:30)

Hertha-RB Lipsia (08.04. 18:30)

Monchengladbach-Wolfsburg (09.04. 15:30)

Bochum-Stoccarda (09.04. 17:30)

Hoffenheim-Schalke (09.04. 19:30)

FREE PICK: Hertha Berlino-RB Lipsia

Il Lipsia, reduce da 2 ko di fila (3 negli ultimi 4 turni) proverà a risollevarsi in casa dell’Hertha Berlino, reduce anche dalla vittoria settimanale in coppa di Germania per 2-0 sul Borussia Dortmund, un risultato che riaccende gli animi della squadra della Red Bull.

Dall’altra parte l’herat è una delle candidate alla retrocessione (e se vi ricordate lo avevamo anche segnalato nel nostro video di pre-season sulla Bundesliga), non vince da 4 turni, e ha una delle difese più perforate del campionato di calcio tedesco. All’andata 3-2 per il Lipsia che ha sempre battuta l’Hertha negli ultimi 5 precedenti, con un punteggio complessivo di 20-4! Prendiamo VITTORIA LIPSIA @1.66 come free pick di questo turno.

