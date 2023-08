Pronostici Bundesliga 2023-24 1a giornata. Venerdì 18 agosto inizia anche il campionato di calcio tedesco con l’anticipo Brema-Bayern Monaco. Si continua nel weekend con le altre partite che siamo andati ad analizzare, in particolare Bayer Leverkusen-RB Lipsia.

Pronostici Bundesliga 2023-24 1a giornata: anticipo e partite del sabato

Werder Brema-Bayern Monaco daranno il calcio d’inizio della Bundesliga 2023-24 dal Weserstadion. Subito in campo i campioni in carica del Bayern Monaco arrivati a vincere l’11° titolo consecutivo, per un assolo che in Germania dura da anni.

Proverà a mettergli i bastoni tra le ruote il Borussia Dortmund, la principale rivale di sempre, che già lo scorso anno se l’è giocata letteralmente alla pari col Bayern. Il Borussia sarà in campo sabato alle 18:30 sul proprio campo, il Signal Iduna Park, per Dortmund-Colonia che vede i gialloneri nettamente favoriti @1.40 di quota contro un Colonia che qui lo scorso anno ha perso 1-6. Il risultato tennistico di 6-1 è andato in scena per il Borussia anche l’altro giorno, in uno dei primi turni di coppa in Germania, la DFB Pokal, con vittoria dominante del Borussia proprio per 6-1 sul Schott Mainz, piccola squadra di Oberliga.

Pronostici Bundesliga 2023-24 1a giornata: le partite di domenica e quote antepost

Solo 2 partite a chiudere il turno domenica. Alle 15.30 nella capitale va in scena Union Berlino-Magonza con i padroni di casa favoriti sotto @2 di quota mentre la vittoria ospite si trova anche @4 volte la posta.

Alle 17:30 l’ultima partita in programma è Eintracht Francoforte-Darmstadt. Gli ospiti, neopromossi, sono offerti fino @8 volte la posta per un debutto vincente a Francoforte, anche se l’altro giorno è stato preoccupante lo 0-3 subito dal piccolo Homburg in coppa, per il Darmstadt subito eliminato, ma che in questo modo potrà concentrarsi sul campionato. L’Eintracht invece in coppa non ha lasciato scampo al Lokomotive Leipzig battuta 7-0.

Vediamo anche le quote antepost al via per la Bundesliga 2023-24. I bookmakers (in questo caso Bet365) puntano senza dubbio sulla 12° affermazione consecutiva del Bayern @1.28 mentre il Borussia @6.50 è molto staccato, nonostante abbia impegnato i bavaresi fino all’ultimo lo scorso anno. Proverà a inserirsi da terzo incomodo il Lipsia; smaccatissime tutte le altre ad iniziare dal Leverkusen.

Quote e Free Pick: Bayer Leverkusen-Lipsia

Inizio col botto alla BayArena dove sabato pomeriggio (ore 15:30) si sfidano Bayer Leverkusen-RB Lipsia in una delle sfide più interessanti del primo turno. Il Lipsia ha chiuso al 3° posto lo scorso anno grazie ad una chiusura stagionale in cui ha messo insieme una serie di vittorie. Le aspirine invece hanno chiuso al 6° posto, in una stagione deludente in cui, al contrario del Lipsia, il Bayer non ha mai trovato la vittoria nelle ultime 5 giornate, chiudendo ben 16 punti dietro. Sempre gol no negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni, ma per questo match consigliamo al contrario la combo OVER 2.5+GOL SI @1.90.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida che apre la stagione calcistica in Germania.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.