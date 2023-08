Pronostici Bundesliga 2023-24 2a giornata. Venerdì 25 inizia il 2° turno del campionato di calcio tedesco con l’anticipo RB Lipsia-Stoccarda. Il grosso delle partite si giocano sabato, compreso Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen su cui si concentra la nostra free pick. Domenica le ultime 2 partite, con Bayern Monaco-Augusta a chiudere il turno.

Pronostici Bundesliga 2023-24 2a giornata: le partite da non perdere

La 2° giornata di Bundesliga inizia già venerdì con l’anticipo RB Lipsia-Stoccarda, due squadre che hanno iniziato la stagione con partite da 5 gol ciascuna, ma con risultati molto diversi. Il Lipsia ha perso a Leverkusen 2-3, lo Stoccarda ha dominato 5-0 contro il Bochum. Un anticipo da Over con molte reti è ipotizzabile.

Al sabato il grosso delle partite del campionato di calcio tedesco. In Bochum-Borussia Dortmund proprio il sopra citato Bochum, che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione, esordisce in casa al Vonovia Ruhrstadion contro il Borussia che ha vinto la prima, ma faticando in casa contro il Colonia (1-0).

In serata Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen di cui parliamo dopo in free pick quindi passiamo alla domenica con 2 sole partite. Alle ore 15:30 dalla Mewa Arena di Mainz si gioca Magonza-Eintracht Francoforte, sfida equlibrata con i padroni di casa leggermente favoriti per riscattare l’1-4 di Berlino all’esordio mentre il Francoforte ha vinto la prima in casa, ma senza convincere del tutto nel 1-0 sul Darmstadt. L’Eintracht ha vinto l’ultimo scontro col Magonza per 3-0, ma a Francoforte, e prima c’erano stati 2 pareggi.

Alle ore 17:30 dall’Allianz Arena si chiude il turno con Bayern Monaco-Augusta. I bavaresi hanno passeggiato 4-0 all’esordio a Brema, mostrando subito i muscoli al campionato tedesco che intendono vincere anche quest’anno. Quota minima sotto @1.10 per la vittoria interna all’esordio in casa contro un Augusta che arriva dal pirotecnico 4-40 col Monchengladbach.

Pronostici Bundesliga 2023-24 2a giornata: comparazione quote

Ecco la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen.

Quote e Free Pick: Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

La stagione di Bundesliga è stata aperta con una cassa in free pick, vediamo di continuare sull’onda verde anche per questa seconda giornata.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Tra le tante idee (che trovate complete nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC) segnalate dal nostro esperto di calcio europeo Dartagnan (in particolare proprio quello in Germania essendo di origini tedesche), ci concentriamo su Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen. Abbiamo detto del 4-4 alla prima per il Monchengladbach mentre il Leverkusen ha superato 3-2 il Lipsia. Potremmo vedere un altra partita da Over, ma la quota è bassa. Preferiamo prendere la vittoria degli ospiti andando sul BAYER LEVERKUSEN @1.90.

Su questa partita vi diamo un altra idea (a stake inferiore). Abbiamo detto che parliamo di squadre propositive e lo potremmo vedere anche dai calci d’angolo. Nella prima del Borussia ci sono stati 8 gol, ma anche 15 corner. 9 invece i corner complessivi nella prima del Bayer, qualcuno in meno, ma per questa sfida una doppia cifra nei corner per un raddoppio in quota è da tentare. Giochiamo anche OVER 9,5 CORNER @2.00.

