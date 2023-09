Pronostici Bundesliga 2023-24 4a giornata. Il turno del campionato di calcio tedesco inizia venerdì con l’anticipo che è anche il big match e la partita che abbiamo preso in analisi per la nostra free pick: Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Pronostici Bundesliga 2023-24 4a giornata: I big match

Dell’anticipo Bayern Monaco-Bayer Leverkusen di venerdì, che apre la 4° giornata di Bundesliga, ne parliamo dopo in free pick. Passiamo al sabato dove in Germania si giocano il grosso delle partite, 6. Iniziamo da Friburgo-Borussia Dortmund appaiati rispettivamente a 6 e a 5 punti con il Friburgo avanti. Partenza invece a rilento per il Borussia che dopo la vittoria all’esordio ha pareggiato le altre 2 uscite. Il Borussia ha vinto gli ultimi 3 precedenti contro il Friburgo e nelle ultime 6 sfide dirette abbiamo sempre visto Over 2.5 che infatti per questa sfida si gioca in quota bassa @1.50.

Parliamo anche di RB Lipsia-Augusta con il Lipsia che arriva da 2 vittorie e ha segnato 10 gol in 3 partite. L’Augusta ha 2 pareggi (in casa) e 1 sconfitta (in trasferta). Anche nelle partite dell’Augusta vediamo molte reti con 7 gol segnati e 9 concessi. Anche qui attenzione a Over 2.5 ma la quota è ancora più bassa, sotto @1.40. Sempre Over negli ultimi 3 precedenti con 15 gol segnati (5.0 di media).

In Wolfsburg-Union Berlino, entrambe a 6 punti, per la squadra della capitale potrebbe debuttare Bonucci dopo la panchina all’esordio. I lupi sono però favoriti @2.30 per la vittoria sulla Union che arriva anche @3.20 di quota per la vittoria esterna. 2 vittorie e 1 pareggio per Union Berlino nei 3 confronti col Wolfsburg tra campionato e coppa.

Due partite alla domenica, iniziamo dal match della Voith-Arena tra Heidenheim-Werder Brema. L’Heidenheim neopromossa ha sentito lo scotto del salto di categoria con 2 sconfitte, seguite da 1 pareggio. Brema che dopo 2 sconfitte invece hanno vinto la prima per 4-0 sul Mainz.

L’ultima sfida è Darmstadt-Borussia Monchengladbach. Il Monchengladbach ha solo 1 punto ma il Darmstadt fa anche peggio visto che ha sempre perso e ha incassato 10 reti in 3 partite (uno in più del Monchengladbach). Nell’ultimo confronto del 2022 in coppa, il Darmstadt vinse 2-1 ma anche se gioca in casa, i book preferiscono di poco il Borussia @2.40 contro il @2.90 per la vittoria dei padroni di casa in questo scontro.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Bundesliga 2023-24 4a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

Pronostici Bundesliga 2023-24 4a giornata: FREE PICK Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

Purtroppo la brutta prestazione del Wolfsburg ha interrotto il nostro percorso perfetto in questo inizio stagionale con le free pick selezionate sul campionato di calcio tedesco.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è la nostra free pick. Le prime 2 della classe, uniche a punteggio pieno con 9 punti, si affrontano in un anticipo da non perdere venerdì all’Allianz Arena. A marzo scorso l’ultimo precedente vinto in casa dal Leverkusen, dopo che non aveva mai prevalso nei precedenti 7 incroci (6 sconfitte e un pari). Questo sono anche 2 dei migliori attacchi della Bundesliga, con il Leverkusen che ha segnato 11 reti, 2 in più rispetto al Bayern Monaco. I grandi nomi e i bomber in attacco non mancano, e secondo noi non mancheranno neanche reti e spettacolo. I bavaresi hanno sempre concesso 1 gol nelle ultime 2 partite. Consigliamo la COMBO OVER 3.5+GOL SI @1.85.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.