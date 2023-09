Pronostici Bundesliga 2023-24 6a giornata, anche il campionato di calcio tedesco inizia già venerdì con l’anticipo Hoffenheim-Borussia Dortmund. Si continuerà nel weekend dove si gioca il big match RB Lipsia-Bayern Monaco, ma anche Mainz-Bayer Leverkusen su cui si concentra la nostra free pick settimanale per il calcio in Germania.

Pronostici Bundesliga 2023-24 6a giornata: big match campionato tedesco

Venerdì sera Hoffenheim-Borussia Dortmund aprono la 6° giornata di Bundesliga in una trasferta da non sottovalutare per il Borussia che arriva da 2 vittorie, ma l’Hoffenheim ne ha vinte 4 di fila ed è un punto avanti alla stessa squadra di Dortmund. I precedenti ci dicono però che il Borussia ha sempre vinto negli ultimi 4 scontri diretti con l’Hoffenheim.

Ben 6 partite al sabato. Poniamo l’attenzione su Bochum-Borussia Monchengladbach, partita in cui i gol non dovrebbero mancare per un Over 2.5 che infatti è quotato basso sotto @1.60, in particolare grazie al Monchengladbach che ha segnato un doppio Over in 2 trasferte, con 7 gol realizzati ed altrettanti subiti. La scorsa settimana solo 0-1 contro il Lipsia, ma prima sempre Over in 4 partite. Sono 6 anche gli Over negli ultimi 9 precedenti tra queste due formazioni.

Wolfsburg-Eintracht Frankfurt è una sfida molto interessante con i padroni di casa che sono a 9 punti, due in più dell’Eintracht. Il Wolfsburg dopo un ottimo inizio è un pò calato con 2 sconfitte nelle ultime 3, entrambi i ko in trasferta visto che in casa rimane perfetta con 2 vittorie su 2 (4 gol segnati, 1 solo subito). La squadra di Francoforte è ancora imbattuta, ma ha vinto solo 1 volta, con la bellezza di 4 pareggi, uno dietro all’altro nelle ultime partite. Il Wolfsburg non ha mai perso negli ultimi 4 precedenti contro l’Eintracht, con 2 pareggi e 2 vittorie, e secondo noi non perderà nemmeno questa volta. L’1 fisso si gioca @2.10 ma potrebbe essere pericoloso; meglio il mezzo rimborso in caso di pareggio (-0.25 asian handicap) @1.85.

Passiamo al vero big match di giornata, RB Lipsia-Bayern Monaco. I bavaresi sono al comando della classifica con 13 punti, uno solo in più del Lipsia che è in grande forma con 4 vittorie consecutive in cui ha concesso 1 solo gol segnandone 12. Lo scorso anno 1-1 in casa e 3-1 a Monaco per il Lipsia che non ha mai perso nelle ultime 3 contro il Bayern, visto che ad agosto si è presa la soddisfazione di vincere anche la Supercoppa tedesca con un rotondo 3-0, sempre all’Allianz Arena, con tripletta di uno scatenato Olmo che però non sarà disponibile per questa sfida (infortunio). Le quote spingono la vittoria del Bayern sotto @2 di quota.

Domenica le ultime 2 partite a chiudere il turno del campionato di calcio in Germania. Alle ore 15:30 Darmstadt-Brema (padroni di casa ultimi e ancora a caccia della prima vittoria stagionale mentre il Brema è in ripresa con 2 vittorie nelle ultime 3, ma sempre in casa visto che in trasferta la squadra di Brema le ha perse tutte e 2 finora); alle ore 18:30 si chiude con Friburgo-Augusta (padroni di casa favoriti @1.70 per tornare alla vittoria che manca da tre turni mentre l’Augusta ha vinto la prima stagionale la scorsa settimana nel 2-1 sul Mainz).

Pronostici Bundesliga 2023-24 6a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata.

6a GIORNATA BUNDESLIGA

29.09. 20:30 Hoffenheim-Dortmund

30.09. 15:30 Bochum-Monchengladbach

30.09. 15:30 Colonia-Stoccarda

30.09. 15:30 Heidenheim-Union Berlino

30.09. 15:30 Magonza-Leverkusen

30.09. 15:30 Wolfsburg-Francoforte

30.09. 18:30 RB Lipsia-Bayern

01.10. 15:30 Darmstadt-Brema

01.10. 17:30 Friburgo-Augusta

Pronostici Bundesliga 2023-24 6a giornata: FREE PICK Mainz-Bayer Leverkusen

La settimana scorsa ci aspettavamo più spettacolo nella partita di Dortmund dove è arrivato il 2° errore con le free pick del campionato tedesco, in una stagione che comunque rimane ampiamente positiva in questo avvio.

FREE PICK BUNDESLIGA 2023-24

Bayer Leverkusen-Lipsia: OVER 2.5+GOL SI @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: 2 @1.90✅

Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen: OVER 9.5 CORNER @2.00✅

Hoffenheim-Wolfsburg: 2 +0.25 (AH) @1.70❌

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: OVER 3.5+GOL SI @1.85✅

Dortmund-Wolfsburg: COMBO 1X+OVER 2.5 @1.70❌

Questa settimana abbiamo scelto Mainz-Bayer Leverkusen e proviamo un raddoppio preciso con i calci d’angolo. Il Mainz occupa l’ultimo posto in classifica con 1 solo punticino ed è reduce da 3 sconfitte consecutive in cui abbiamo visto una media di 8.3 corner. Ad alzare le stime ci dovrebbe pensare il Bayer che in questa stagione ci ha già fatto incassare una quota @2 sui corner (e su una linea anche più alta), alla 2° giornata contro il Monchengladbach.

Ci riproviamo anche per questa sfida, col Bayer che in stagione ha segnato 4 Over su 5 partite su questa linea di angoli. Consigliamo OVER 8.5 CORNER @2.00.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.