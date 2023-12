Partita finale nel Gruppo E di Champions League, quella in programma mercoledì 13 dicembre 2023, tra Celtic Glasgow e Feyenoord Rotterdam, senza nulla in palio. Infatti gli scozzesi salutano l’Europa, mentre gli olandesi passano in Europa League. Celtic-Feyenoord, pronostico, statistiche e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Sfida poco rilevante nel girone E di Champions League, dove sia il Celtic che il Feyenoord,sono già fuori aritmeticamente dagli ottavi di Champions League. Entrambe le squadre però arrivano a questo match con dei buoni risultatiin campo nazionale.

Il Celtic Glasgow è reduce da 2 vittorie nelle ultime 3 partite, mentre il Feyenoord è reduce da 3 vittorie nelle ultime 5 di Eredivisie giocate. L’unico precedente tra le due formazioni, risale proprio all’andata del girone, dove vinse il Feyenoord 2-0.

Le probabili formazioni di Celtic-Feyenoord

Celtic: Hart; A. Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Yang, Furuhashi, Palma.

Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Lopez; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez.

Dove vederla in TV

Celtic – Feyenoord sarà trasmessa in diretta su Skysport, mercoledì 13 dicembre dalle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per Celtic-Feyenoord

La favorita per la vittoria è la squadra ospite del Feyenoord, che troviamo vincente a quota 2.20 su Sisal e su Unibet, il pareggio viene offerto a quota 3.60, mentre il successo dei padroni di casa viene inserito in lavagna a quota 3.10.

Pronostico per questo match di Champions League

Ci aspettiamo una partita giocata a viso aperto, visto che entrambe le squadre non hanno nulla da perdere. Decidiamo di prenderci l’esito goal + over 2.5 che troviamo a quota 2.00 su Marathonbet e su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-2 / 1-2 / 2-2