In attesa dei campionati di calcio europei al via nel fine settimana, non mancano i grandi appuntamenti con un match da dentro-fuori di lusso nelle qualificazioni di UEFA Champions League 2026-2027, in campo martedì sera da Istanbul. Pronostico Fenerbache-Lione 18 agosto 2026.

Pronostico Fenerbache-Lione 18 agosto 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Fenerbache-Lione match valido per la Champions League 2026-2027, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla principale manifestazione UEFA.

Il Fenerbache è stato protagonista di un mercato fin qui di altissimo livello, coronato dall’acquisto di Lukaku dal Napoli. Il Fenerbahce si è posto due obiettivi: centrare la qualificazione alla fase campionato di UEFA Champions League, che la scorsa estate, con José Mourinho in panchina, è sfuggita proprio ai playoff contro il Benfica, e spezzare l’egemonia del Galatasaray in Super Lig. Per riuscire nell’intento, il club di Istanbul non ha badato a spese e non è arrivato solo Lukaku. Il fiore all’occhiello della campagna acquisti è senza dubbio Mason Greenwood, esterno offensivo ingaggiato dall’Olympique Marsiglia. Ma Ismail Kartal può contare anche su Aké, arrivato dal Manchester City, Muriqi e Cherif. I gialloblù hanno già superato due turni di qualificazione: prima hanno eliminato i polacchi del Gornik Zabrze, vincendo 1-0 all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno, poi hanno superato gli austriaci dello Sturm Graz con un doppio successo, 2-0 in casa e 1-0 in trasferta.

Dopo una lunga serie di amichevoli per arrivare pronto ai preliminari di UEFA Champions League, il Lione ha avuto la meglio, non senza difficoltà, contro la Sparta Praga. Nell’andata disputata in Repubblica Ceca, infatti, la squadra francese ha perso 2-1, ma nel ritorno davanti al proprio pubblico gli uomini di Fonseca hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Nuamah, Maitland-Niles e Morton, conquistando così il pass per il playoff. L’undici francese guidato dall’ex Roma e Milan Paulo Fonseca, ha scelto di puntare sull’attaccante belga Openda, arrivato in prestito dalla Juventus.

Probabili Formazioni Fenerbache-Lione

Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Guendouzi, Kanté; Greenwood, Asensio, Akturkoglu; Muriqi. Allenatore: Kartal.

Olympique Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Kluiver, Niakhaté, Abner Vinicius; Tessmann, Morton; Nuamah, Tolisso, Fofana; Openda. Allenatore: Fonseca.

Guida TV Calcio: dove vedere Fenerbache-Lione?

La partita Fenerbahce-Olympique Lione, valevole per l’andata dello spareggio di UEFA Champions League, si disputerà presso lo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul. Squadre in campo martedì 18 agosto con calcio d’avvio previsto alle 21:00. L’evento non ha copertura televisiva in Italia, per cui non potrà essere visto né sul piccolo schermo né in streaming.

Migliori quote per Fenerbache-Lione

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Fenerbache-Lione

Sono 5 i precedenti ufficiali tra queste due squadre, e il bilancio è nettamente dalla parte dei francesi che hanno vinto i primi 4 scontri diretti (tutti di Champions), anche se sono stati fermati sullo 0-0 nel precedente più recente, quello dello scorso anno nella fase a gironi di Europa League, dove ad Istanbul le squadre si annullarono e non riuscirono a segnare nemmeno una rete, cosa che pensiamo non succederà per questo scontro, anzi andiamo al contrario su entrambe le squadre a segno visti i grandi potenziali offensivi delle due formazioni dopo il mercato estivo.

PRONOSTICO: GOL SI @1.67

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