Mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 21, andranno in scena i quarti di finale della Champions League, con la partita di andata dei quarti di finale tra Psg contro il Barcellona. Pronostico PSG-Barcellona, quote scommesse del 10/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo di forma molto buono :

Il Paris Saint Germain è reduce da 10 risultati utili consecutivi, dove ha sempre dimostrato di essere una squadra molto solida e comanda con ampio vantaggio il campionato francese di Ligue 1

La squadra ospite del Barcellona, dopo un inizio di 2024 molto complicato, sembra aver ritrovato il ritmo partita corretto per infastidire anche le big in Europa ed e al secondo posto in La Liga, dietro il Real Madrid.

Le probabili formazioni di PSG-Barcellona

PSG (4-3-3): Donnarumma; Nuno Mendes, Skriniar, Pereira, L. Hernandez; Fabian, Vitinha, Zaire-Emery; Dembelé, Mbappé, G.Ramos

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Martinez, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha

Dove vederla in TV

PSG – Barcellona, sarà trasmessa in diretta Mercoledì 10 aprile su Sky sport, alle ore 21.00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Barcellona

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il PSG, che troviamo offerta vincente quota 1.90 sia su Betflag che su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.80 su Admiralbet e a quota 3.85 su Sisal, mentre la vittoria del Barcellona viene offetta in lavagna a quota 3.75.

Pronostico PSG-Barcellona di Champions League

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Decidiamo di prenderci la combo Goal+ Over a quota 2.00 su Vincitu e su Netbet

Previsione Special Gratuita

Come pronostico special decidiamo di prenderci il segno 1+ Goal che troviamo a quota 3.50 su Admiralbet e a quota 3.55 su Sisal

