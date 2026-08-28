Pronostici Champions League 2026-2027: il sorteggio della League Phase e tutte le avversarie delle italiane

Sorteggio Champions 26-27
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28 Agosto 2026

Tempo di sorteggi anche per la UEFA Champions League 2026-2027, la più importante competizione calcistica del vecchio continente con 4 squadre italiane in gioco, andiamo a vedere quali saranno le avversarie delle nostre formazioni, le big in gioco, gli accoppiamenti più interessanti e le quote antepost aggiornate. Sorteggio Champions 26-27.

Sorteggio Champions 26-27: le sfide della League Phase

L’urna di Monte Carlo ha definito le avversarie delle quattro squadre italiane impegnate nella League Phase di Champions League 2026-27. Il calendario delle partite (con date e orari) sarà reso noto dalla UEFA nella giornata di sabato. 

Si riparte dal PSG bi-campione in carica, che in questa League Phase ospiterà Barcellona, Roma. Galatasaray e Slovan Bratislava, mentre giocherà in trasferta contro Manchester City, Aston Villa, Villarreal e Como. La prima avversaria dei parigini, sulla carta, è il Real Madrid di Mourinho che invece ha pescato le sfide interne contro Inter, PSV, Lipsia e LASK mentre giocherà in trasferta contro Arsenal, Roma, Shaktar ed AEK Atene.

Le avversarie dell’Inter

L’Inter ritrova José Mourinho e Denzel Dumfries al Bernabeu, mentre Curtis Jones, neo-acquisto dei campioni d’Italia, si troverà subito di fronte il suo passato, ovvero il Liverpool. Un remix della sfida di un anno fa a San Siro che fece scattare la scintilla tra il centrocampista inglese e Chivu, che lo ha richiesto fortemente ai propri dirigenti. Replica di una sfida della passata stagione anche quella con il Borussia Dortmund in Germania. L’Inter un anno fa sbancò il Westfalenstadion con una magistrale punizione di Federico Dimarco e il gol di Andy Diouf. Sorteggio amarcord anche per Aleks Stankovic: il figlio d’arte affronterà il Club Brugge, il club con cui nella passata stagione si è affermato vincendo il campionato belga e venendo premiato come miglior giocatore.

  • Liverpool (in casa)
  • Real Madrid (fuori)
  • Bruges (in casa)
  • Borussia Dortmund (fuori)
  • Shakhtar Donetsk (in casa)
  • Feyenoord (fuori)
  • Stoccarda (in casa)
  • Slovan Bratislava (fuori)

Le avversarie del Napoli

Il Napoli di Allegri è atteso da due grandi confronti contro due inglesi: accoglierà i Gunners di Arteta al Maradona e affronterà il City in trasferta. Tra le sfide che dovrà affrontare la squadra partenopea anche una trasferta insidiosa a Masazir in Azerbaigian contro il Sabah, che ha superato a sorpresa le qualificazioni a soli 10 anni dalla sua fondazione.

  • Arsenal (in casa)
  • Manchester City (fuori)
  • Bruges (in casa)
  • Porto (fuori)
  • Bodo/Glimt (in casa)
  • Villarreal (fuori)
  • Viking (in casa)
  • Sabah (fuori)
Sorteggio Champions 26-27

Sorteggio Champions 26-27

Le avversarie della Roma

La Roma di Gasperini affronterà invece due grandi ex della panchina giallorossa, Mourinho (Real Madrid) e Luis Enrique (PSG). Curiosamente il Real Madrid è la squadra che la Roma ha incrociato più volte in UEFA Champions League: 12, il doppio rispetto a qualsiasi altra avversaria nella competizione.

  • Real Madrid (in casa)
  • PSG (fuori)
  • Sporting (in casa)
  • Manchester United (fuori)
  • Lille (in casa)
  • Fenerbahce (fuori)
  • Slovan Bratislava (in casa)
  • AEK Atene (fuori)

Le avversarie del Como

L’urna di Montecarlo ha regalato un incrocio amarcord anche per Cesc Fabregas: l’ex centrocampista spagnolo tornerà al Camp Nou con il suo Como per sfidare il “suo” Barcellona. Al Sinigaglia arriveranno anche i bi-campioni in carica del Psg e il Manchester United. Curiosità anche per la sfida con il Betis: l’ultimo incrocio tra le due squadre, un’amichevole di quest’estate, è finita con una maxi rissa.

  • PSG (in casa)
  • Barcellona (fuori)
  • Manchester United (in casa)
  • Real Betis (fuori)
  • Lipsia (in casa)
  • Feyenoord (fuori)
  • AEK Atene (in casa)
  • Lens (fuori)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo come cambiano le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027. Psg contro tutti. Dopo aver vinto le ultime due edizioni, la squadra di Luis Enrique si propone di nuovo tra le favorite per vincere quella che sarebbe la terza Champions League di fila, cosa che, se si considera solo la nuova denominazione e quindi escludendo la vecchia Coppa dei Campioni, è riuscita solo al Real Madrid tra il 2015 e il 2018. E proprio queste due squadre, secondo i betting analyst sono tra le protagoniste più attese per darsi battaglia fino in fondo: il tris del Psg, infatti, si gioca a quota 6,00, tallonato dal Real di José Mourinho, che si attesta tra 6,00 e 8,00. Ma la competizione si allarga ulteriormente guardando alle altre grandi squadre europee con Arsenal, Barcellona e Bayern Monaco appaiate tutte a 7,00, mentre si sale a 8,50 per il Manchester City e a 15,00 per il Liverpool.

E le italiane? Le squadre di Serie A partono da outsider, con l’Inter di Cristian Chivu in lavagna a 20,00 e a caccia del riscatto dopo la clamorosa eliminazione agli spareggi per mano del Bodo/Glimt nella passata stagione. Discorso simile per il Napoli, chiamato a cancellare l’onta dell’eliminazione già nella League Phase: gli uomini di Massimiliano Allegri sono in lavagna a 35,00 per la vittoria del titolo. Si sale a 50,00 per la Roma, che torna in Champions dopo otto anni. E poi c’è il Como delle meraviglie; la prima partecipazione alla massima competizione europea sarà una grande avventura per gli uomini di Cesc Fabregas che però hanno dimostrato di saper bruciare le tappe: Paz e compagni sognano in grande e si propongono a quota 75,00 per la vittoria del titolo.

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