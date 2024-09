Come per tutte le grandi manifestazioni abbiamo chiesto ai nostri tipsters chi vincerà la Champions League che ha un nuovo format. Dominano le inglesi (non solo il City). Real Madrid e Juventus uniche selezioni fuori dalla terra d’Albione. Antepost Champions League 2024-25.

Antepost Champions League 2024-25: Chi vincerà la nuova edizione?

Tra martedì 17 e giovedì 19 settembre si gioca il primo turno della nuova Champions League 2024-2025. Il nuovo formato della competizione porterà le cinque squadre italiane a giocare la più prestigiosa competizione UEFA, dove torna il Bologna, grande rivelazione della scorsa stagione.

In questo breve video abbiamo chiesto a tutti i tipsters della redazione chi vincerà la UEFA Champions League 2024-25. Domanda secca, risposta secca. Domina l’Inghilterra, non pensate solo al Manchester City favorito.

Programma completo 1° giornata UEFA Champions League 2024-25

Ecco il programma completo della 1° giornata che si giocherà su tre giorni, come sempre tra martedì e mercoledì, ma l’aumento delle squadre e delle partite porta anche al giovedì di Champions.

CALENDARIO 1a GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE 2024-25

17.09. 18:45 Juventus-PSV

17.09. 18:45 Young Boys-Aston Villa

17.09. 21:00 Bayern-Dinamo Zagabria

17.09. 21:00 Milan-Liverpool

17.09. 21:00 Real Madrid-Stoccarda

17.09. 21:00 Sporting-Lilla

18.09. 18:45 Bologna-Shakhtar

18.09. 18:45 Sparta Praga-Salisburgo

18.09. 21:00 Celtic-Slovan Bratislava

18.09. 21:00 Club Brugge-Dortmund

18.09. 21:00 Manchester City-Inter

18.09. 21:00 PSG-Girona

19.09. 18:45 Feyenoord-Leverkusen

19.09. 18:45 Stella Rossa-Benfica

19.09. 21:00 Atalanta-Arsenal

19.09. 21:00 Atletico Madrid-RB Lipsia

19.09. 21:00 Brest-Sturm Graz

19.09. 21:00 Monaco-Barcellona

Quote Antepost: il City è la squadra da battere. Italiane indietro

Anche quest’anno è il Manchester City di Pep Guardiola ad aprire come favorita, sul Real Madrid dell’altro specialista, anzi, lo specialista della coppa dalle grandi orecchie per eccellenza, Carletto Ancelotti, ma attenzione all’Arsenal che per i bookmakers (e non solo come abbiamo visto nel video) ha ottime chance di vincere, ed è l’ultima delle tre squadre in singola cifra visto che poi si sale @13 volte la posta col Bayer Monaco.

Italiane indietro, quella messa meglio è l’Inter @26 di quota antepost. Più indietro sono in fila: Juventus @34, Milan @41 ed Atalanta @51. Ovviamente a chiudere c’è la cenerentola Bologna @201, anche se gli emiliani hanno comunque più chance di diverse altre squadre, per esempio lo Stella Rossa che chiude la lavagna @751 in caso di clamorosa affermazione in questa Champions.

