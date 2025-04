L’Inter supera il Bayern Monaco, non senza qualche patema nel ritorno a San Siro, e vola in semifinale dove troverà il Barcellona. Per i nerazzurri di Inzaghi rimane viva l’impresa triplete (come per il Barca, e per il PSG). Vediamo analisi, guida tv e tutto quello che ci aspetta dal 30 aprile con l’Anteprima Barcellona-Inter. Vediamo anche quali sono le tre squadre che inseguono ancora il triplete stagionale, e le loro quote per completare questa impresa.

L’Inter batte il Bayern Monaco ai quarti di finale

L’Inter pareggia 2-2 con il Bayern Monaco nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e grazie alla vittoria dell’andata vola in semifinale, dove tra il 30 aprile e il 6 maggio affronterà il Barcellona.

I nerazzurri vanno sotto al 52° per il gol di Kane, ma hanno una reazione immediata e tornano a ribaltare il risultato in pochi minuti (tra il primo e il secondo gol dell’Inter sono trascorsi soltanto 192 secondi) con due reti sugli sviluppi di corner: prima Lautaro al 58′, poi Pavard al 61′ firmano le reti del vantaggio intrerista. Il pareggio fortunoso di Dier (76′) riaccende le speranze dei bavaresi, ma i nerazzurri reggono l’assalto finale del Bayern e volano in semifinale.

Nell’altro match di serata, non riesce la remuntada al Real Madrid, che anzi perde anche al Bernabeu contro l’Arsenal: 2-1 per i Gunners, che in semifinale incontreranno il Paris Saint-Germain.

Statistiche Inter in Champions League

-L’Inter disputerà la sua decima semifinale tra Coppa dei Campioni e Champions League: solo Milan (13) e Juventus (12) ne contano di più tra le squadre italiane.

-Simone Inzaghi è solo uno dei due allenatori nella storia dell’Inter ad aver raggiunto la semifinale in almeno due stagioni diverse tra Coppa dei Campioni e Champions League, dopo Helenio Herrera (quattro di fila tra il 1963/64 e il 1966/67).

-Lautaro Martínez è il primo giocatore straniero dell’Inter a toccare quota 150 gol tra tutte le competizioni: in generale è il sesto calciatore a riuscirci nella storia del club. Il Toro è anche il primo giocatore dell’Inter a segnare in cinque presenze di fila in Champions League.

-Lautaro Martínez ha segnato otto reti in questa Champions League: solo Hernán Crespo nel 2002/03 (nove) ha realizzato più gol in una singola edizione del torneo con l’Inter (a quota otto anche Samuel Eto’o nel 2010/11).

-Per la prima volta l’Inter è rimasta imbattuta in una gara casalinga contro il Bayern Monaco in competizioni europee, dopo quattro sconfitte con la media di due gol subiti a match.

-L’Inter è imbattuta da 15 gare casalinghe di Champions League (12V, 3N), la più lunga serie aperta di gare interne senza ko nella competizione, che iniziò proprio dopo una sconfitta contro il Bayern Monaco nel 2022 (0-2).

-Per la prima volta in questa Champions League, l’Inter ha subito più di un gol in una partita: in generale, nella competizione non accadeva dalla gara di ritorno degli ottavi della scorsa stagione, contro l’Atletico Madrid.

-L’Inter (31 anni e 43 giorni questa sera) ha schierato la sua formazione titolare con l’età media più alta in Champions League da quella del marzo 2012 contro il Marsiglia (31 anni, 111 giorni negli ottavi di finale).

Anteprima Barcellona-Inter: l’andata si gioca in Spagna il 30 aprile

Barcellona e Inter si affrontano nella doppia semifinale di Champions League 2024-25. Come detto i nerazzurri hanno superato il Bayern Monaco nel doppio confronto dei quarti mentre la squadra di Hans Flick ha avuto la meglio sul Borussia Dortmund.

Probabili Formazioni Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-3-1) – Szczęsny; Koundé, Cubarsì, Araujo, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. All.: Flick.

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

Statistiche Barcellona-Inter

Barcellona e Inter si affrontano per la 17esima volta nella storia delle coppe europee: il bilancio finora racconta di 8 vittorie della squadra catalana, 5 pareggi e 3 vittorie dei nerazzurri. L’ultimo successo dell’Inter risale alla fase a gironi della Champions League 2022-23: a San Siro finì 1-0 con gol di Calhanoglu.

Il Barcellona non batte l’Inter da 6 anni: l’ultimo successo è il 2-1 di San Siro nella fase a gironi di Champions 2019-20 con gol decisivo di Ansu Fati nei minuti finali.

L’altro successo in Champions evoca ricordi dolcissimi per i tifosi interisti: nella semifinale di andata dell’edizione 2009-10, la squadra all’epoca allenata da José Mourinho si impose 3-1 in rimonta, riuscì a qualificarsi alla finalissima di Madrid grazie alla sconfitta di misura (0-1) rimediata nel match di ritorno e vinse la Coppa.

Quote Barcellona-Inter

Per la partita d’andata in Spagna però i bookmakers aprono decisamente dalla parte del Barcellona in quota @1.70 su Bet365 mentre il successo dell’Inter si gioca @4.30 su Sisal, col pareggio @4.00 su Goldbet. Attese tante reti visto che l’Over 2.5 si gioca @1.61, così come il Gol SI si gioca @1.61.

Quote Antepost Champions League 2024-2025: Barcellona favorita, Inter più indietro

Tutte le squadre sono abbastanza vicine nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della UEFA Champions League 2024-2025, col Barcellona davanti a tutti @3.00, il PSG @3.25 e l’Arsenal @3.50. In verità l’Inter è un pò più staccata perchè la vittoria finale dei nerazzurri si gioca @5.50 volte la posta.

Guida TV Champions League: dove vedere Barcellona-Inter?

La partita di andata si giocherà a Barcellona, mentre il ritorno è fissato a San Siro. Barcellona-Inter, semifinale di andata dell’edizione 2024-25 di Champions League, si disputerà mercoledì 30 aprile con calcio d’inizio alle ore 21. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Sogno triplete: resistono Inter, Barca e PSG

Ci sono ancora tre squadre che sognano il triplete. La più favorita è il Paris Saint-Germain che ha già trionfato in campionato ed è in finale di Coppa di Francia contro il Reims (24 maggio), competizioni più “facili” rispetto a quelle delle avversarie. Il triplete dei parigini si gioca @3.50 di quota su Fantasyteam.

Segue il Barcellona @6.00 che sta guidando il campionato spagnolo a +4 sul Real Madrid con 7 giornate da giocare e proprio contro i rivali di sempre del Real si deve giocare anche la finale di Coppa del Re (26 aprile). Proprio i campioni in carica della Champions, i Blancos, hanno detto addio ai loro sogni di gloria, eliminati da un ottimo Arsenal che è 2° a -6 dal Liverpool in campionato, ma i Gunners non potranno completare il triplete visto che sono già fuori dalla FA Cup.

La terza squadra che può tentare il triplete è proprio l’Inter, ma l’opzione è offerta @14.50, quindi non semplice, con i nerazzurri che sperano di rivivere i fasti del triplete 2010 con Jose Mourinho in panchina. Ora ci proverà Simone Inzaghi, con l’Inter ancora in corsa in Champions, che al momento è in testa anche al campionato di Serie A (+3 sul Napoli a 6 giornate dalla fine) e in semifinale in Coppa Italia (1-1 il risultato dell’andata del Derby con il Milan).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.