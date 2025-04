Per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, i padroni dell’Inter, affrontano la squadra tedesca del Bayern Monaco. Leggi il nostro pronostico su Inter-Bayern Monaco di Champions League. Per i bookmakers, leggermente favorita la vittoria esterna del Bayern Monaco.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

L’Inter, arriva a questo incontro, valido come partita di ritorno dei quarti di finale in Champions League 2024-2025, dopo aver eliminato negli ottavi di finale, il Feyenoord, vincendo il match giocato in Olanda, per 2 a 0 e la gara di ritorno giocata in casa, a Milano per 2 a 1.

Il Bayern Monaco, arriva in Italia, dopo aver eliminato nei sedicesimi del il Celtic Glasgow, vincendo in trasferta per 1 a 0 e pareggiando in casa per 1 a 1. Negli ottavi di finale, la formazione bavarese, ha eliminato nel derby tedesco il Bayer Leverkusen, vincendo entrambi i match giocati.

La partita di andata giocata la scorsa settima a Monaco di Baviera, ha visto la vittoria esterna dell’Inter per 2 a 1, quindi con una rete di scarto a favore del Bayern Monaco si giocheranno i supplementari, con 2 o più reti di vantaggio passerà il Bayern, con il pareggio o la vittoria sarà l’Inter a volare in semifinale.

Dove vedere la partita in TV

La partita di calcio in Champions League, valida per il match di ritorno dei quarti di finale tra Inter e Bayern Monaco, verrà trasmessa in diretta su Amazon Prime dalle ore 21.00 di mercoledì 16 aprile 2025.

Probabili Formazioni Inter-Bayern Monaco

Andiamo a scoprire le probabili formazioni per il match di Champions League, in programma mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21.00, tra la squadra di casa dell’Inter e la formazione ospite del Bayern Monaco.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim Min-Jae, Dier, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Raphaël Guerreiro, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.

Quote Scommesse per Inter-Bayern Monaco di Champions League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono leggermente favorita la vittoria esterna del Bayern Monaco in questo match di Champions League in trasferta contro l’Inter,

La vittoria interna dell’Inter è bancata a quota 2.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Bayern Monaco è pagato a quota 2.50.

La possibile semifinale di Champions League

La formazione vincitrice del match tra Inter-Bayern Monaco, incontrerà in semifinale di Champions League, la vincente del match che vede opposte Barcellona-Borussia Dortmund.

Pronostico Inter-Bayern Monaco di Champions League

Il match di ritorno tra Inter e Bayern Monaco, vista anche la partita di andata, terminata 2 a 1, a favore della squadra di Milano, sembra essere il quarto di finale più incerto in programma.

I neroazzurri partono il prezioso vantaggio del successo ottenuto in Germania, all’Inter basterebbe anche un pareggio per andare in semifinale.

Il Bayern Monaco per qualificarsi deve per forza vincere, con una rete di scarto si andrebbe ai supplementari, con 2 o più reti sarebbero i bavaresi ad approdare in semifinale.

Pronostico: GOL SI + OVER 2.5, offerto a quota 1.95 su Lottomatica

Risultato Finale Inter-Bayern Monaco del 16/04/2025

Come risultato esatto per questa partita di Champions League, tra Inter e Bayern Monaco, valida per la gara di ritorno dei quarti di finale, vi indichiamo questi possibili risultati: 2-1/1-1/1-2

