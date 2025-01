L’Allianz Stadium di Torino sarà la cornice di quest’ultima partita della Juve nella fase a girone unico della nuova Champions League. A Torino arrivano i lusitani del Benfica, vediamo formazioni, guida tv, migliori quote e il Pronostico Juventus-Benfica 29 gennaio 2025.

Pronostico Juventus-Benfica 29 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo ad analizzare Juventus-Benfica, match valido per l’8° e ultima giornata della prima fase di UEFA Champions League 2024-2025. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio questa partita e per le migliori scommesse vincenti sul calcio.

La Juventus è al 17° posto con 12 punti e difficilmente rientrerà nelle prime 8, anche se l’obiettivo minimo per i bianconeri è di passare almeno ai sedicesimi. Anche in Europa la pareggite sta colpendo la squadra di Motta che non ha mai perso nelle ultime 4, ma ben 3 sono stati pareggi, compreso il deludente 0-0 a Brugge della settimana scorsa. Nel fine settimana inoltre la Juve ha perso il big match di Serie A contro il Napoli per 1-2 al Maradona.

Il Benfica è al 21° posto, un paio di punti dietro ai bianconeri dopo l’ultimo e spettacolare 4-5 in casa contro il Barcellona che però non è bastato ad evitare la sconfitta. Il Benfica ha perso a sorpresa per 1-3 anche in campionato sul campo del Casa Pia.

Come funziona il nuovo regolamento di Champions League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Champions League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Monaco di Baviera in Germania, il 31 maggio, che decreterà la squadra vincente della Champiosn League 2024-2025.

Guida TV Champions League: dove vedere Juventus-Benfica?

La partita Juventus-Benfica, in programma mercoledì 29 gennaio 2025, dalle ore 21:00, sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live-streaming su NOW e Sky Go.

Probabili Formazioni Juventus-Benfica, Champions League

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Carreras, Otamendi, Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis. All. Lage.

Statistiche scommesse Juventus-Benfica

–La Juventus ha perso 6 degli 8 precedenti contro il Benfica nelle competizioni europee (una vittoria, un pari) e, in ambito europeo, i bianconeri hanno perso più volte soltanto contro il Real Madrid (10).

–La Juventus ha vinto l’ultimo impegno casalingo giocato in questa Champions, battendo 2-0 il Manchester City a dicembre. L’ultima volta che i bianconeri hanno vinto e ottenuto clean sheet in due gare consecutive della competizione risale all’edizione 2018-19.

–Il Benfica ha vinto 3 delle ultime 4 trasferte giocate in UEFA Champions League, pur subendo gol in ognuna di quelle gare: 3-1 contro il Salisburgo, 2-1 sulla Stella Rossa e 3-2 col Monaco.

–Il Benfica ha realizzato 14 gol nelle sette partite finora giocate in questa Champions League mentre la Juventus non ha subito gol in nessuno degli ultimi 3 incontri giocati in Champions.

–Dusan Vlahovic ha segnato 4 gol in 6 presenze stagionali con la Juventus.

–Vangelis Pavlidis ha realizzato una tripletta contro il Barcellona nel precedente turno di Champions.

Migliori quote Juventus-Benfica del 29.01.25

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per l’8° giornata della regular season di UEFA Champions League. La Juventus è favorita @2.25 sui principali operatori, ad iniziare da Snai e Sisal mentre la vittoria del Benfica arriva fino @3.40 su NetBet, col Pareggio @3.15 su Lottomatica.

Pronostici Juventus-Benfica le nostre scommesse sulla Champions

Da una parte il Benfica che è squadra da alti punteggi nelle proprie partite, sia per gol segnati che per gol concessi mentre la Juventus al contrario è una delle migliori da Under, con poche reti subite. Nei due scontri più recenti del 2022, sempre in Champions, tra bianconeri e portoghesi ha prevalso la linea delle tante reti con un doppio Over e doppia vittoria del Benfica: 4-3 in casa e 2-1 a Torino. Anche questa volta vediamo tutte e due le squadre a segno.

Risultato Esatto Juventus-Benfica

Per questa partita di UEFA Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

