Il big match più atteso di questi sedicesimi di finale di Champions League si gioca mercoledì alle ore 21:00 al Bernabeu, con i Blancos di Ancelotti che devono difendere il 3-2 dell’andata a Manchester, contro il City di Pep Guardiola. Pronostico Real Madrid-Manchester City 19 febbraio 2025.

Pronostico Real Madrid-Manchester City 19 febbraio 2025: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Real Madrid-Manchester City, sfida valida per il ritorno degli spareggi, i Sedicesimi di finale di UEFA Champions League 2024-2025, in campo mercoledì 19 febbraio.

Il Real Madrid riparte dall’importante 3-2 dell’andata a Manchester grazie alla rete nei minuti di recupero di Bellingham, che ha neutralizzato la doppietta di Haaland. I Blancos nel weekend hanno però rallentato in campionato nel 1-1 sul campo dell’Osasuna, magari già pensando a questo importante match da dentro o fuori.

Il Manchester City sembra essere uscito dalla fase nera di inizio stagione, e in campionato ha vinto 4-0 contro il Newcastle. La squadra di Guardiola aveva vinto anche in FA Cup (comunque faticando nel 2-1 sul campo del Leyton Orient, squadra di categoria inferiore), in mezzo però la pesante sconfitta di Champions, con 3 gol concessi al Real.

Probabili Formazioni Real Madrid-Manchester City

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Camavinga, Tchouameni; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Nunes, Dias, Ake, Gvardiol; Gonzalez; Savinho, Silva, De Bruyne, Marmoush; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Guida TV Champions League: dove vedere Real Madrid-Manchester City?

Il big match di UEFA Champions League si gioca alle 21:00 di mercoledì 21 febbraio e si potrà seguire anche in chiaro senza abbonamento. TV8, infatti, propone la gara in chiaro ma si potrà seguire anche su Sky che trasmette la gara in diretta televisiva sui classici Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 252. Diretta streaming su Sky Go e NOW TV.

Migliori quote Real Madrid-Manchester City

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 sul mercato italiano per questo match di calcio valido per gli spareggi di UEFA Champions League 2024-2025. Favorito il Real @1.90 sui principali bookmakers come Sisal e Lottomatica mentre la vittoria estarna si gioca @3.40 su Goldbet, col pareggio @4.30 su NetBet.

Pronosticii Real Madrid-Manchester City, le nostre scelte

Il City si gioca tutto e spingerà da subito in attacco, anche se sa che subire un gol, magari a freddo, potrebbe essere un colpo micidiale. Il Real può gestire il vantaggio e le tre reti segnate a Manchester, ma dovrà fare attenzione al potenziale offensivo degli inglesi. All’andata 5 gol totali, ma per il ritorno giochiamo su meno di 4 reti totali, per un bel raddoppio in quota. Non dimentichiamo che sulla linea di 3.5 gol il Real Madrid ha segnato 5 Under nelle ultime 8 partite su tutte le competizioni.

Risultato Esatto Real Madrid-Manchester City

Per questa sfida di Champions League abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-3.

