Tra venerdì 7 e domenica 9 luglio 2023, si gioca la quattordicesima giornata di campionato di calcio norvegese di Eliteserien.Pronostici Eliteserien Norvegia: Odd-Bodo/Glimt e le partite della quattordicesima giornata, scopri i nostri consigli e le quote offerte dai bookmaker.

La testa della classifica dopo 13 giornate di campionato

A guidare la classifica del campionato di calcio di Eliteserien in Norvegia è il Bodo/Glimt, con 32 punti, seguito dal Tromso, con 26 (ma una partita da recuperare) al terzo posto troviamo il Brann, con 24 punti e in quarta posizione il Viking, con 23 punti (con una partita in meno).

Pronostici Eliteserien Norvegia: Odd-Bodo/Glimt

La capolista Bodo/Glimt è ospite del Odd per questo match della 14° giornata di campionato. La squadra allenata dal tecnico Ketil Knutsen, dopo una prima parte di campionato giocato alla grande, nelle ultime due partite di Eliteserien giocate, è arrivato solo un punto conquistato in casa, con il pareggio per 2 a 2 contro i campioni in carica del Molde, mentre è arrivata la prima sconfitta stagionale a sorpresa sul campo del Stromsgodset.

I padroni di casa del Odd, sono al nono posto in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e ben 5 sconfitte, l’ultima subita nello scorso turno di campionato per 2 a 1 nella trasferta giocata a Haugesund.

Le quote offerte dai bookmaker, vedono nettamente favorita la vittoria esterna del Bodo/Glimt. Il segno 2 è offerto vincente a quota 1.52 su Starcasinò, e a quota 1.54 su Sisal, il pareggio offerto a quota 3.30, la vittoria interna del Odd paga 5 volte la posta giocata.

Le altre partite in programma

Vittoria interna favorita nelle partite tra Ham-Kam e Aalesund, tra Viking e Haugesund, tra Tromso e Valerenga e nel match tra i campioni nazionali in carica del Molde che ospitano il Brann.

Molto più equilibrate le altre partite in programma, come Rosenborg-Lillestrom, con la vittoria interna leggermente favorita a quota 2.20, tra Sandefjord e Stabaek, con il pareggio giocato a quota 3.40 e tra Stromsgodset e Sarpsborg 08, con la squadra ospiete leggermente favorita per la vittoria offerta a quota 2.25.

