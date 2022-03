Scommesse Conference League: torna in campo la Roma che agli ottavi sfida il Vitesse

Conference League 10 Marzo, torna in campo la Roma che ha evitato gli scorsi spareggi e che agli ottavi di finale sfiderà il Vitesse su cui la squadra di Mourinho è nettamente favorita.

Conference League 10 Marzo: le partite delle 18:45

Tra le prime squadre a scendere in campo per gli ottavi di finale di Conference League ci saranno Paok Salonicco-Gent, che si affronteranno al Toumba Stadium. Tra le due formazioni ci sono solo due precedenti, entrambi in amichevole disputati rispettivamente nel 2017 e nel 2018: nel primo caso, vittoria dei belgi per 2-0, nel secondo, invece, la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-1.

Allo Stadion Partizana di Belgrado, invece, va in scena la sfida tra i padroni di casa del Partizan e gli olandesi del Feyenoord. Non ci sono precedenti tra le due compagini in competizioni europee, ma nemmeno in amichevole. Alla sfida, i serbi arrivano dopo 5 vittorie consecutive in campionato, mentre gli uomini di Slot nello stesso parziale hanno ottenuto 3 vittorie, una sconfitta e un pari, quest’ultimo nel weekend contro il Groningen.

Al Sinobo Stadium si gioca la sfida tra i padroni di casa dello Slavia Praga e gli austriaci del LASK, anche in questo caso due formazioni che non si sono mai affrontate prima. I cechi vengono da 4 vittorie di fila nel proprio campionato, in mezzo a cui si innestano anche le due vittorie ottenute nello spareggio vinto contro il Fenerbahce, in entrambi i casi per 3-2. Gli austriaci, invece, nelle ultime 5 gare ufficiali hanno vinto solo una volta tra campionato e coppa nazionale (2 sconfitte e altrettanti pareggi).

Conference League 10 Marzo: le sfide delle ore 21:00

Nelle sfide delle 21:00, invece, saranno impegnate squadre più blasonate. Al King Power Stadium il Leicester ospita i francesi del Rennes. Si affrontano due squadre che stanno vivendo un periodo di buona forma, anche se i britannici sono dodicesimi in Premier League e i francesi quarti in Ligue 1. Nelle ultime 5 gare ufficiali, entrambi hanno vinto 4 volte e rimediato una sconfitta. Insomma, si prospetta una sfida equilibrata, con i transalpini che essendo a soli 3 punti dal secondo posto nel campionato francese, sognano l’accesso diretto alla fase a gironi di Champions League.

Il Marsiglia di Sampaoli ospita al Veldrome gli svizzeri del Basilea, mai incrociati prima in competizioni Uefa. I francesi sono imbattuti da sette partite contro squadre svizzere, ovvero dalla Coppa Uefa 1994-95 quando persero per 2-0 contro il Sion, mentre il Basilea non ha mai vinto in 5 trasferte in Francia (2 pareggi e 3 sconfitte).

Gli olandesi del PSV Eindhoven ospitano i danesi del Copenhagen. I biancorossi hanno vinto 4 partite consecutive in Eredivisie, portandosi a -2 dall’Ajax, mentre i danesi comandano la classifica del proprio campionato con 3 punti di vantaggio sul Midtjylland.

Si presenta molto interessante e probabilmente spettacolare lo scontro tra Bodo/Glimt-AZ Alkmaar dove vi invitiamo a considerare OVER visto che ci aspettiamo tanti gol. Gli olandesi hanno una buona tradizione contro squadre norvegesi, avendo vinto due scontri a eliminazione diretta su due, ma devono fare attenzione ai prossimi avversari, capaci di rifilare 6 gol alla Roma nella fase a gironi. Il Bodo ha vinto le ultime 7 partite casalinghe in Europa, 6 di queste con almeno 2 gol di scarto.

Conference League 10 Marzo: Vitesse-Roma

La Roma di José Mourinho, dopo aver vinto il suo girone e staccato il pass per gli ottavi senza dover passare dagli spareggi, dovrà fare i conti con gli olandesi del Vitesse al Gelredome di Arnhem. Non ci sono precedenti tra le due compagini, ma il Vitesse nelle tre sfide passate contro squadre italiane ha un bilancio di una vittoria, una sconfitta (2-3 contro la Lazio nel 2017) e un pari.

La Roma nelle uniche 4 trasferte in Olanda non ha mai pareggiato (2 vittorie e 2 sconfitte), vincendo sempre nelle ultime 2: 1-2 contro il Feyenoord a Rotterdam nel 2015,e con lo stesso punteggio nel 2021 in rimonta contro l’Ajax ad Amsterdam. In entrambi i casi, le sfide sono state entrambe decisive per il passaggio del turno in Europa League. In campionato, il Vitesse ha perso 5 volte in casa (5 vittorie e 2 pareggi), mentre la Roma ha un bilancio equilibrato nelle gare in trasferta di Serie A (6 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio).

Probabili Formazioni. Letsch non potrà contare su Manhoef e Cornelisse, ma dovrebbe confermare il 3-5-2 con Grbic-Openda coppia offensiva. Dall’altra parte, Mourinho non potrà contare sostanzialmente solo su Spinazzola. Lo Special One deve scegliere tra difesa a 3 o a 4, ma la certezza è l’impiego di Abraham come terminale offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbero agire Zaniolo, Mkhitaryan ed El Shaarawy.

Vitesse (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda. All. Letsch

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, S. Oliveira; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

Tutte le quote sulla Conference League

10-03-2022

Paok – Gent 2,25 3,10 3,30

Partiz Beog – Feyenoord 3,35 3,15 2,20

Slavia Praga – Lask Linz 1,70 3,70 4,50

Vitesse – Roma 3,55 3,65 2,00

Bodo Glimt – Az Alkmaar 2,85 3,45 2,30

Leicester – Rennes 2,05 3,55 3,25

Marsiglia – Basilea 1,60 3,90 5,25

Psv Eindhoven – Fc Copenaghen 1,50 4,00 6,25

Europa Conference League 2021 / 2022

Leicester 5,50

Roma 6,50

Marsiglia 6,50

Rennes 10

Psv Eindhoven 10

Feyenoord 12

Az Alkmaar 15

Bodo Glimt 15

Basilea 20

Lask Linz 25

Slavia Praga 25

Copenhagen 33

Paok Salonicco 33

Vitesse 33

Gent 33

Partizan Belgrado 50

Passaggio Turno Ottavi Di Finale Conference League 21/2022

Bodoe/Glimt – Az Alkmaar 2,45 1,50

Fk Partizan Belgrade – Feyenoord 3,00 1,35

Leicester City – Stade Rennes 1,75 2,00

Marsiglia – Basilea 1,50 2,45

Paok Thessaloniki – Gent 2,00 1,75

Psv Eindhoven – Fc Copenhagen 1,45 2,60

Slavia Prague – Lask 1,75 2,00

Vitesse – Roma 3,25 1,30

