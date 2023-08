Pronostici Supercoppa europea 2023. Mercoledì 16 agosto, alle ore 21:00 dallo stadio Georgios Karaiskakis in Grecia, si gioca la finale di questa competizione UEFA tra Manchester City-Siviglia. Vediamo analisi, probabili formazioni, quote e pronostici calcio su questa sfida.

Pronostici Supercoppa europea 2023: lo stato di forma delle squadre

Sarà lo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, a ospitare la Supercoppa Europea che poteva essere tra Inter e Roma, e invece sarà tra Manchester City-Siviglia. La squadra di Guardiola è riuscita a conquistare la Champions League (completando il triplete) e, due mesi dopo la notte di Istanbul, vuole subito bissare con un altro trofeo europeo (dopo aver perso la prima finale della nuova stagione, la Community Shield contro l’Arsenal).

Le quote Snai vedono il Manchester City super favorito nei 90 minuti sugli spagnoli: il segno «1» paga @1,35, con il pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari @5,25 e il successo degli andalusi (che hanno vinto l’ennesima Europa League superando in finale sulla Roma) è offerto @8,50.

Se l’Over @1,60 è avanti sull’Under @2,25 e il No Goal @1,83 avanza di poco rispetto al Goal @1,87, non sembra esserci scampo per il Siviglia neppure nel testa a testa su chi alzerà la coppa comprendendo anche gli eventuali supplementari e rigori: City @1,17, spagnoli @5,25.

Il Manchester City sembra aver iniziato al meglio la nuova stagione, avendo già conquistato i primi tre punti in campionato grazie ad un netto 3-0 in casa del Burnley raggiunto con una doppietta di Haaland nel primo tempo seguita da un goal di Rodri.

Il Siviglia non ha iniziato la stagione di Liga nel migliore dei modi, avendo perso all’esordio in casa contro il Valencia per 1-2 con l’unica rete segnata da En-Nesyri.

Pronostici Supercoppa europea 2023: probabili formazioni

Subito protagonista all’esordio in campionato con una doppietta sul campo del Burnley, come già detto Erling Haaland si prende di diritto il ruolo di favorito numero uno nella lavagna dei marcatori: un gol del norvegese vale @1,80, con Alvarez @2,50 e Foden @3,00 a completare il podio. En Nesyri @4,50 è invece il primo marcatore più probabile del Siviglia. Ma se fosse un Haaland show? Una doppietta paga @3,50, una tripletta @12.

PROBABILI FORMAZIONI

Manchester City (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Alvarez, Grealish; Haaland

Siviglia (4-2-3-1): Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos

Quote e scommesse Manchester City-Siviglia

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa finale.

