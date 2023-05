Quote UEFA Conference League Finale 2023. Mercoledì 7 giugno saranno Fiorentina-West Ham a sfidarsi per la finale di Conference League. Dopo la Roma, un italiana può vincere la terza competizione UEFA anche quest’anno, ma i bookmakers favoriscono leggermente gli inglesi.

I risultati delle semifinali

Ci saranno tre italiane nelle tre finali europee. L’ultima ad aggiungersi alla festa è la Fiorentina, che rimonta il Basilea e vince 3-1 nei supplementari, conquistando l’atto conclusivo dell’Europa Conference League, che disputerà il 7 giugno a Praga contro il West Ham.

I viola si portano in vantaggio al 35′ con González, ma vengono raggiunti da Amdouni al 55′, su errore di Igor. La rete non spegne l’impeto toscano e l’argentino firma la doppietta personale al 72′, che vale i supplementari. Qui succede di tutto, con la maxi interruzione per il malore a un tifoso viola e il gol di Barák al 129′, che fa esultare gli uomini di Italiano.

Quote UEFA Conference League Finale 2023

Mercoledì 7 giugno tocca alla Fiorentina contro il West Ham. I viola hanno rimontato il Basilea in Svizzera mostrando carattere, quello che servirà contro gli inglesi in una gara che vede i londinesi in leggero vantaggio sulla lavagna testa a testa “Vincente Torneo”, ma anche in questo caso regna l’equilibrio con la Fiorentina campione della Conference League @2,09 e gli inglesi @1,75.

