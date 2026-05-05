Lo Strasburgo si affida al fattore campo dello Stade de la Meinau dove giovedì sera si giocherà la semifinale di ritorno della Conference League, con i francesi che dovranno rimontare dallo 0-1 dell’andata a Madrid contro il Rayo Vallecano. Pronostico Strasburgo-Vallecano 7 maggio 2026.

Pronostico Strasburgo-Vallecano 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Strasburgo-Rayo Vallecano match di ritorno per la semifinale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Lo Strasburgo è reduce dalla sconfitta contro il Lorient (1-2) in campionato, ha mostrato segni di stanchezza fisica e dovrà rimontare dallo 0-1 dell’andata a Madrid, Attenzione al fattore campo. Lo Strasburgo è rimasto imbattuto in casa in questa edizione della Conference, vincendo 5 delle 6 gare disputate nella fase a gironi.

Il Rayo Vallecano nelle ultime uscite di Liga ha faticato, perdendo terreno in classifica, ma ha preservato i titolari proprio in vista di questa trasferta storica. All’andata il Vallecano ha vinto 1-0 a Madrid grazie a un gol di Alemão al 54’. Il Rayo ha mostrato solidità ma fatica a segnare con continuità in trasferta.

Probabili Formazioni Strasburgo-Rayo Vallecano

STRASBURGO (4-2-3-1): Penders; Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Chilwell; Doukoure, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Emegha. Allenatore: O’Neil.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarria; Valentín, Unai López; Isi Palazón, James Rodríguez, De Frutos; Alemão. Allenatore: Perez.

Guida TV Calcio: dove vedere Strasburgo-Rayo Vallecano?

Strasburgo e Rayo Vallecano, in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21:00 allo Stade de la Meinau. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport (canale 255 o all’interno di Diretta Gol) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Strasburgo-Rayo Vallecano

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Strasburgo-Rayo Vallecano

Rispetto al match di andata questa volta andiamo su entrambe le squadre a segno. Prima e dopo lo 0-1 dell’andata in Europa, lo Strasburgo aveva giocato due partite con entrambe le squadre a segno in campionato. Il Vallecano non manca l’appuntamento col gol da 5 partite consecutive tra tutte le competizoni.

PRONOSTICO: GOL SI @1.75

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.