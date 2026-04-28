Giovedì sera nella capitale spagnola il Rayo Vallecano ospita i francesi dello Strasburgo per l’andata della semifinale di Conference League che abbiamo analizzato con statistiche, ultimi risultati, probabili formazioni, quote, guida tv e Pronostico Vallecano-Strasburgo 30 aprile 2026.

Pronostico Vallecano-Strasburgo 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Rayo Vallecano-Strasburgo match di andata per le semifinali di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Il Rayo Vallecano in questa stagione europea ha perso solo una delle 12 partite disputate nel proprio stadio. Arriva da un rocambolesco pareggio per 3-3 contro la Real Sociedad in campionato, ottenuto grazie a una rimonta nel finale.

Lo Strasburgo è reduce da una vittoria esterna per 2-3 contro il Lorient in Ligue 1. Sotto la guida di Gary O’Neil, la squadra francese ha mostrato un’ottima fase offensiva, culminata con la rimonta per 4-0 sul Mainz nel turno precedente.

Probabili Formazioni Rayo Vallecano-Strasburgo

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Cárdenas; Rațiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Óscar López, Ciss; Akhomach, Isi Palazón, Martín; Camello.

Strasburgo (4-2-3-1): Penders; Høgsberg, Omobamidele, Sow, Wiley; Doukouré, Mwanga; Nanasi, Diarra, Bakwa; Mara.

Guida TV Calcio: dove vedere Rayo Vallecano-Strasburgo?

La sfida tra Rayo Vallecano e Strasburgo, valida per l’andata delle semifinali di UEFA Conference League 2025/2026, si giocherà giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:00 presso l’Estadio de Vallecas a Madrid. Il match sarà trasmesso in esclusiva in Italia sui canali Sky Sport: Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Rayo Vallecano-Strasburgo

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Rayo Vallecano-Strasburgo

Non esistono precedenti ufficiali tra Rayo Vallecano e Strasburgo. Le due squadre non si sono mai affrontate prima in nessuna competizione UEFA. Entrambe le squadre hanno vinto il 66,67% delle partite in questa edizione. Lo Strasburgo vanta una difesa leggermente più solida (0,92 gol subiti di media), mentre il Rayo è più prolifico in attacco (2,1 gol segnati di media). Il fattore campo potrebbe essere decisivo, e andiamo sul Rayo, anche se con la scommessa asian handicap avremo mezzo rimborso sulla puntata in caso di pareggio.

PRONOSTICO: VALLECANO (0, -0.5 AH) @1.88

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.