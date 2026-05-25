Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano: analisi e scommesse sulla finale di Conference League del 27-05-2026

Pronostico Crystal Palace-Vallecano 27 maggio 2026
Pronostici Europa Conference League
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25 Maggio 2026

Mercoledì 27 maggio, sul terreno di gioco della Red Bulla Arena, la casa del Lipsia, si gioca la finale della UEFA Conference League tra due formazioni emergenti che sperano nel successo europeo, anche se nella competizione minore tra le tre. Pronostico Crystal Palace-Vallecano 27 maggio 2026.

Pronostico Crystal Palace-Vallecano 27 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Crystal Palace-Rayo Vallecano, la finale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Nella semifinale di ritorno, il Crystal Palace ha bissato la vittoria dell’andata (3-1), battendo nuovamente lo Shakhtar e centrando così la prima finale europea nella storia delle Eagles. Merito anzitutto dei gol realizzati da Ismaila Sarr, capocannoniere del torneo grazie a 9 reti finora siglate.

Il Rayo Vallecano invece ha superato con un doppio 1-0 lo Strasburgo. Decisivo, in entrambe le sfide, Alexandre Zurawski, attaccante brasiliano a tutti noto come Alemão: gol sia all’andata che al ritorno.

Pronostico Crystal Palace-Vallecano 27 maggio 2026

Pronostico Crystal Palace-Vallecano 27 maggio 2026

Probabili Formazioni Crystal Palace-Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada,Mitchell; Sarr, Mateta, Pino. All. Glasner.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Palazón, Valentín, López; Espino, Alemão, de Frutos. All. Iñigo Pérez.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Italia)

Guida TV Calcio: dove vedere Crystal Palace-Vallecano?

La partita Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, si disputerà mercoledì 27 maggio 2026 dalle ore 21:00, alla Red Bull Arena di Lipsia (Germania) e sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport, ma anche in streaming su NOW e SkyGo. 

Le migliori quote su Crystal Palace-Vallecano

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Crystal Palace-Rayo Vallecanol
27/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.903.404.00
1.853.404.20
1.903.354.00
1.903.404.00
1.903.404.10

Le nostre scommesse per Crystal Palace-Vallecano

Le due squadre hanno avuto un rendimento simile. Per esempio entrambe hanno segnato una media di 1.6 gol nella competizione, anche se il Palace ha avuto un aspettativa migliore di xGol a 1.82 contro gli spagnoli che hanno performato leggermente meglio rispetto alle attese (1.41 xGol). Il Rayo è sfavorito ma vanta una solidità difensiva superiore nelle ultime uscite europee, non avendo subito gol nella doppia sfida di semifinale. Giochiamo su meno di 3 gol nei 90 minuti in questa finale.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.70

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