Pronostico Crystal Palace-Shakhtar: analisi, probabili formazioni e scommesse ritorno semifinale Conference League del 07-05-2026

Pronostici Europa Conference League
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5 Maggio 2026

Il ritorno della semifinale di Conference League si gioca a Londra dove il Crystal Palace in casa potrà gestire il risultato dell’andata, il 3-1 sullo Shakhtar Donetsk, match che abbiamo analizzato nel dettaglio. Pronostico Palace-Shakhtar 7 maggio 2026.

Pronostico Palace-Shakhtar 7 maggio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Crystal Palace-Shakhtar match di ritorno per la semifinale di UEFA Conference League 2025-2026 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul calcio europeo.

Gli inglesi partono con un vantaggio significativo grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta nella gara d’andata a Cracovia, firmata dai gol di Sarr, Kamada e Strand Larsen. Il Crystal Palace ha dominato la prima sfida segnando dopo soli 22 secondi. Lo Shakhtar aveva temporaneamente pareggiato con Ocheretko, ma ha poi ceduto alla fisicità degli ospiti. Il Palace vanta una media di 1,67 gol segnati a partita in questa competizione, con una difesa solida che concede meno di un gol a match (0,84). Un Palace che ha perso l’ultimo impegno di campionato contro il Liverpool (1-3) ma resta concentrato sull’obiettivo finale europea.

Lo Shakhtar Donetsk è reduce da un pareggio o vittorie di misura in patria, fatica a ritrovare la brillantezza offensiva mostrata nei turni precedenti di Conference.

Pronostico Palace-Shakhtar 7 maggio 2026

Pronostico Palace-Shakhtar 7 maggio 2026

Probabili Formazioni Crystal Palace-Shakhtar

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Kamada, Wharton, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Allenatore: Glasner

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Marlon, Matvienko, Azarovi; Bondarenko; Isaque, Ocheretko, Gomes, Newerton; Traoré (o Elias). Allenatore: Turan,

Guida TV Calcio: dove vedere Crystal Palace-Shakhtar?

La sfida di ritorno delle semifinali di UEFA Conference League tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk si giocherà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 21:00 al Selhurst Park di Londra. Diretta tv in esclusiva su Sky Sport (Sky Sport 254 o canali dedicati a Diretta Gol) e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Crystal Palace-Shakhtar

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Crystal Palace-Shakhtar
07/05/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.604.505.00
1.554.256.00
1.554.205.40
1.554.255.50
1.534.355.50

Le nostre scommesse su Crystal Palace-Shakhtar

Quello di giovedì sarà solo il secondo scontro ufficiale tra i due club dopo il match di andata della scorsa settimana. Anche per questo scontro ci aspettiamo reti e spettacolo con entrambe le squadre a segno. Lo Shakthar è chiamato a ribaltare l’1-3 dell’andata e ovviamente a segnare, ma potrebbe scoprire il fianco alle ripartenza del Palace che segna molto.

PRONOSTICO: GOL SI @1.85

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